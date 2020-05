Allí no sólo están pendientes de lo que sucede hoy, sino que con la obligatoria convivencia con el virus (por lo menos hasta que aparezca una vacuna) los hace mirar más allá de la cuarentena: “Redistribuimos el espacio y generamos un mostrador en la parte de adelante, mas contenido, que invita a pasar, observar, consultar. Así, la nueva marca tiene su propio espacio en el mismo local, algo que, esperamos, se quede para siempre. Creemos que cuando nos dejen abrir será al 50% de capacidad y no vamos a tirar la estructura de take away que esta cuarentena nos dejó, vamos a aprovecharlo. Hay que tomar distancia para ver la película completa”.