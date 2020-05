El otro proyecto que será subsidiado con 100 mil dólares es el de la doctora Lourdes Arruvito en el contexto de evaluar la infección de coronavirus en la población pediátrica. “Es tanto saber cuántos niños están infectados, ayudar a una cuestión epidemiológica, como entender porqué es tan diferente lo que sucede en los niños de lo que sucede en los adultos -explica Laufer-. Y eso también tiene que ver con la necesidad de tantas muestras en el Biobanco, para que estén representadas las distintas respuestas de las personas, porque el virus es el mismo. Uno necesita sí o sí tener las muestras de estas personas para entenderlo. No hay otra forma. No podemos hacer un estudio de laboratorio o con animales porque es diferente, la respuesta es distinta y no hay tiempo.