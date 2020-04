En los últimos días, además de las organizaciones sociales, un grupo de legisladores porteños apuntaron en redes sociales contra el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. “Me llama una mamá llorando (literal). ¡En la Villa 31 desde el sábado que no hay agua! En plena pandemia no se pueden lavar las manos. Hablo con Malena Galmarini y me dice que Horacio Rodríguez Larreta no deja que AYSA se haga cargo. ¿Se entiende la locura de esto? ¿Quieren que explote la villa?”, escribió Leandro Santoro en su cuenta de Twitter. Se sumaron al reclamo también Mariano Recalde, Ofelia Fernández, Victoria Montenegro y Gabriel Solano (Frente de Izquierda).