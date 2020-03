—Ese problema está relacionado estrictamente al virus y a una posible subestimación de lo que pueda causar. Respecto al coronavirus, vos podés tener conciencia de que te puede matar o podés adoptar una postura de “estoy tan curtido que esto no me va a matar”. Porque los pobres también tenemos una romantización de nosotros mismos, de nuestro coraje, y nos creemos más fuertes que la media. Si te cagaste de hambre, si saliste a cirujear o a trabajar de pibe, si nunca tuviste nada y así y todo te las arreglaste siempre para sobrevivir, sí, es muy probable que te creas muy fuerte. Los pobres somos muy de creer que si se viene el fin del mundo, nosotros somos los que vamos a bancar los trapos, los que ya vamos a estar curtidos . Y la realidad es que este virus no discrimina de ninguna de manera, contagia de arriba para abajo. De hecho, hasta dentro de la lógica, el sistema inmunológico de un pobre es más débil que el de los demás, pero bueno, el pobre también tiene esto de “mirá, a mí no me mató cagarme de hambre en el 2001, comer cosas podridas, a mí no me va a matar nada”. El orgullo es la única fortaleza que tiene el pobre y se aferra a eso para seguir saliendo a buscar la comida que tiene que traer a la casa sí o sí. Y si no hace eso, ¿qué hace? ¿Me encierro en mi casa y que se cague de hambre toda mi familia?