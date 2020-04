El experto precisó que “es sumamente importante no desatender las enfermedades de base como alguna cardiovascular o la diabetes, por ejemplo, ya que son un factor de riesgo frente al COVID-19 y otras. Hay que alentar a la gente a seguir con los controles médicos de rutina o las diálisis que deben tener, indicándoles la precauciones a tomar cuando salen a la calle para concurrir al médico: utilizar barbijo, mantener una distancia social y no tocar nada o bien no llevarse las manos a la cara luego de tocar alguna superficie, hasta tanto lavemos las manos con agua y jabón o nos apliquemos alcohol en gel”.