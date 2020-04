“La mayoría de estos chicos a veces se encuentran en situaciones difíciles para hacer su música”, señala Tedesco. “Dos o tres no pudieron mandar el video porque viven en dos piezas con otras siete personas y no pueden ponerse a tocar. Otro chico me dice ‘Néstor, estoy buscando el horario porque me ponen música al lado a todo volumen todo el día’. Son realidades distintas. Algunos de los chicos me contaban que en la Villa 31 en este momento es prácticamente vida normal. Hay gente que no puede estar metida todo el día en las condiciones de su casa y sale a caminar o lo que sea”.