Lali Espósito reveló el origen de su homenaje al Indio Solari en River: “Fue el doble de emocionante”

Lali Espósito se refiere a su show en River Plate, destacando el homenaje que realizó a Indio Solari.

La noticia del homenaje de Lali Espósito al Indio Solari en los shows de River Plate el pasado fin de semana capturó la atención de miles de personas por su emotividad y el contexto inesperado en el que se concretó. La cantante fusionó su tema “No me importa” con el clásico “Ji Ji Ji”, acompañada por imágenes del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en las pantallas gigantes, generando un pogo masivo entre el público. Este gesto, sin embargo, no fue una reacción improvisada ante la muerte del artista, sino un tributo gestado mucho antes de su fallecimiento.

En diálogo con el programa Intrusos, la cantante relató que el homenaje había sido planeado con tres meses de anticipación. Ella y su equipo llevaban semanas ensayando el arreglo musical, motivados por su admiración hacia los Redondos y el propio Indio. La coincidencia temporal con el fallecimiento del músico, ocurrido apenas un día antes del recital, transformó lo que iba a ser un reconocimiento en vida en un acto doblemente conmovedor para la artista y su público.

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Lali lo explicó con la emoción todavía latente: “El Indio... lo vamos a extrañar. La verdad, te confieso, nosotros teníamos el arreglo musical hecho. Y terminó siendo un homenaje porque había partido el día anterior al concierto", señaló la ex Casi Ángeles, que tocó en el Monumental el sábado 6 y domingo 7. "Nosotros veníamos ensayando hace tres meses ese arreglo musical porque íbamos a hacerle de todos modos un homenaje a los Redondos y al Indio porque todos somos muy fans”, agregó.

Lali Espósito aprovechó el final de su presentación en el estadio de River Plate para homenajear al mítico artista, que murió a los 77 años, haciendo sonar los acordar del famoso tema Ji Ji JI de los Redonditos de Ricota

Al momento de subir al escenario, la emoción era palpable. La joven asumió la responsabilidad de interpretar una de las canciones más emblemáticas ante un público que compartía el duelo, pero también la celebración de su legado. “Y el día anterior al concierto se fue y nuestro arreglo estaba hecho, entonces fue muy loco. No es que lo preparáramos para eso. Me gusta contarlo porque es la verdad sobre cómo surgió ese homenaje. Así que fue el doble de emocionante”, relató sobre la experiencia vivida junto a su equipo.

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Para Lali, la coincidencia temporal convirtió la interpretación de “Ji Ji Ji” en River Plate en un acto de despedida. La artista expresó que sintió una responsabilidad particular, sabiendo que el público vivía una jornada atravesada por la emoción colectiva.

La muerte del Indio Solari también permitió que muchos músicos reflexionaran sobre el papel que ocupa la figura del artista en la vida de sus seguidores. Lali remarcó que, al igual que su ídolo, siente que quienes la acompañan lo hacen por algo que trasciende lo estrictamente musical.

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En 2025, el Indio Solari publicó en sus redes sociales el video de la versión de Vencedores Vencidos, de Los Redonditos de Ricota, que hizo Lali Espósito en su show de Vélez

Aunque los universos musicales de ambos artistas son distintos, existía una relación de respeto y admiración mutua. Una de las últimas intervenciones públicas del Indio Solari fue para elogiar el trabajo de Lali Espósito, luego de que ella interpretara “Vencedores vencidos” en los shows realizados en el Estadio Vélez Sarsfield en 2025.

El líder de Los Fundamentalistas comentó sobre la joven cantante: “Esa muchachita que llena estadios, Lali. Le presté atención en función de que cantó ‘Vencedores vencidos’ y encontré que había una artista también. Se nota que no es un producto de alguien que la promueve, sino que la piba vale artísticamente, aunque se dedique a un género diferente”.

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Lali, en tanto, subrayó la importancia del lazo que une a los artistas con su público: “Los que conocen mi historia, la conocen bien y sé que está ahí. Capaz escuchan mi música hace poco o algunos desde el principio, pero están ahí por algo que excede lo musical o por lo menos eso pienso yo. No es solo una canción o un disco que te gusta, sino que es un artista que te emociona de alguna manera o te atraviesa. Así que todo eso lo agradezco con todo el amor”.

La cantante explicó que su objetivo, al igual que el de su ídolo, era sensibilizar tanto a quienes la siguen desde sus inicios como a los nuevos fans, buscando que la experiencia del show tuviera un significado personal para cada espectador. Aunque el Indio Solari y Lali Espósito representaban tradiciones musicales diferentes, el homenaje en River Plate logró conectar a generaciones y públicos diversos a través de una emoción compartida.

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