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Quién es María Castillo de Lima, la primera soprano trans que interpretará a Turandot en la Argentina

La artista protagonizará la ópera de Giacomo Puccini en el Teatro Avenida y se convertirá en la primera soprano trans en asumir el rol de Turandot en la Argentina

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María Castillo de Lima protagonizará Turandot en el Teatro Avenida de Buenos Aires y será la primera soprano trans en interpretar ese rol en la Argentina

El Teatro Avenida de Buenos Aires se prepara para recibir una de las fechas centrales de la temporada lírica: el estreno de Turandot con la soprano trans María Castillo de Lima como protagonista. Las funciones están previstas para el 26 y el 27 de junio y el 4 de julio, en coincidencia con el centenario de la obra de Giacomo Puccini. El evento representa un avance histórico en la inclusión y diversidad dentro de la ópera argentina.

María Castillo de Lima es la primera soprano trans que asume el rol principal de Turandot en el país. Su protagonismo representa una conquista artística y social para la comunidad LGBTI+ y el ámbito cultural argentino, afianzando una trayectoria distinguida que la llevó del Teatro Argentino al Teatro Colón y a escenarios internacionales.

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En diálogo con Infobae A las Nueve explicó que la historia de la obra se centra en una princesa que rechaza el amor y exige que quien busque casarse con ella resuelva tres enigmas.

Sobre el montaje, señaló: “Con esta compañía Clásica del Sur, que es una compañía independiente que con mucho sacrificio lleva a cabo esta tarea. Es una tarea de amor a la música, a la ópera”. Y agregó: “Une a un montón de personas entre el coro, la orquesta, los figurantes. O sea que es una especie de gran cooperativa musical”.

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María Castillo de Lima afirmó que el papel principal de Turandot requiere una preparación extensa y representa un desafío inmenso (Captura de video)
María Castillo de Lima afirmó que el papel principal de Turandot requiere una preparación extensa y representa un desafío inmenso (Captura de video)

Castillo De Lima sostuvo que el papel de Turandot exige una preparación extensa. En ese punto, afirmó que se trata de “un desafío inmenso”.

Su formación y el paso por los teatros públicos

La cantante nació en Brasil y se radicó en Argentina con su familia. Su padre es argentino y su madre brasileña. Inició sus estudios en el Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata, donde actualmente se desempeña como profesora.

Según relató, ingresó al Teatro Argentino en 2008 como tenor. Dos años después llegó al Teatro Colón de Buenos Aires, tras superar pruebas de admisión.

En su reconstrucción de carrera, explicó que el cambio de género comenzó entre 2011 y 2012, antes de la ley de identidad de género. Esa transición implicó un cambio personal y profesional porque modificó su registro vocal.

Castillo De Lima describió ese proceso de esta manera: “Cambié la voz, cambié el registro vocal”. Luego añadió que trabajó la técnica con distintos maestros para desarrollar una voz de soprano.

La ópera Turandot cuenta la historia de una princesa que rechaza el amor y exige resolver tres enigmas a quien busca casarse con ella
La ópera Turandot cuenta la historia de una princesa que rechaza el amor y exige resolver tres enigmas a quien busca casarse con ella

El cambio vocal y la carrera como soprano

En la entrevista, la artista aseguró que pudo hacer el cambio vocal sin perder su voz anterior. Lo expresó así: “O sea que en este momento yo puedo cantar tanto de tenor como de soprano”.

También explicó la diferencia entre ambos registros y señaló que, en su caso, logró obtener y sostener sonidos de soprano a lo largo del tiempo. Según dijo, esa condición le permitió desarrollar una carrera en ese lugar.

Como antecedente, recordó su participación en Cassandra, una ópera compuesta para su voz sobre texto de Sergio Blanco y música de Pablo Ortiz. Indicó que la obra se estrenó en el Colón y luego viajó dos veces a Grecia.

Sobre esa experiencia, afirmó: “Ser Casandra en Grecia fue un gran desafío”. También señaló que en esa obra interpretó pasajes graves y agudos.

Familia, docencia y próximos proyectos

Castillo De Lima relató que empezó a estudiar piano a los 14 años y que comenzó a cantar cerca de los 17. A los 21 ya trabajaba como cantante, según contó.

Su familia y su infancia fue en La Plata. Recordó que vivió en Tolosa y luego en la zona de José Hernández y Gonnet. Según detalló en Infobae A las Nueve, creció en un hogar austero y el trabajo de sus padres fue central en su formación.

En ese punto remarcó la importancia de la educación pública en su recorrido. Señaló que sin el conservatorio y las escuelas de música públicas no habría podido estudiar.

Sobre su presente, indicó que vive mayormente en la Argentina y que realiza dos o tres salidas por año al exterior. Mencionó una posible vuelta a España con Casandra y una convocatoria a Estonia para un estreno en diciembre.

También explicó que combina esas actividades con su trabajo docente. Precisó que dicta 18 horas de clase en el conservatorio y que continúa en el Coro del Teatro Colón.

Al referirse a la enseñanza, afirmó: “Creo que enseñar es sembrar una llama en el otro y es apostar a un futuro donde la música continúe más allá de uno”.

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