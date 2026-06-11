De las cábalas y los lujos al día a día de la maternidad: así es la vida íntima de las mujeres de la Selección

Los secretos del documental Muchachas, la historia detrás de las mujeres de la Scaloneta (Video: Infobae)

A horas de que arranque el Mundial 2026, seis mujeres decidieron correrse del segundo plano al que suelen quedar relegadas y contar, por primera vez frente a una cámara, cómo es la vida real junto a uno de los planteles de fútbol más exitosos del planeta. No hablan de goles ni de tácticas. Hablan de mudanzas, de colegios, de cábalas, de soledad y también de lujo. Se llama Muchachas y es la miniserie documental que llegó para mostrar lo que no se ve cuando la pelota rueda.

La productora ejecutiva del proyecto, Pía Iezzi, visitó el programa Infobae a las 9, el ciclo conducido por Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tati Schapiro, y reveló los detalles de una producción que llevó dos años de trabajo y que siguió a sus protagonistas desde la Copa América hasta los preparativos del torneo que comienza estos días.

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Las seis mujeres que protagonizan la serie son Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández; Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez; Emilia Ferrero, novia de Julián Álvarez; Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez; Sabrina Di Marzo, esposa de Ángel Correa; y Agustina Bacerano, exesposa de Germán Pezzella.

Valentina y Enzo se conocieron en el barrio y están juntos desde que Fernández comenzó su carrera en las inferiores de River Plate

El nombre de la serie no es casual. Muchachos, el himno que acompañó la conquista de Qatar 2022, instaló en la cultura popular argentina una imagen del grupo. Muchachas propone la otra cara: la de quienes sostienen, acompañan y también resignan. El proyecto nació de una conversación informal. Iezzi contó que todo empezó en un café con su amiga periodista Lucía Ugarte. “En un café con Lu, pensando en qué podíamos hacer juntas. Las dos estamos muy metidas en el mundo de la producción y las personalidades, las figuras, las celebridades”, contó Pía acerca del nacimiento de esta docuserie.

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Llegar hasta ellas no fue una tarea sencilla, sin embargo, lograron encontrar la estrategia perfecta para acercarse y conseguir trabajar con ellas: “Llegamos siempre a través de un amigo, un familiar, alguien que les inspire confianza. Fuimos de un lugar súper humilde, bondadoso: queremos mostrar tu historia. No era nada polémico, queríamos mostrar la familia, los proyectos de ellas”.

El acceso que lograron fsuperó sus expectativas. Las acompañaron en sus casas, en los partidos de la Copa América, en la previa y en el festejo posterior. Viajaron a Milán, Manchester, Nueva York y Madrid para registrar la cotidianeidad de cada una en la ciudad donde vive. “Las acompañamos en la Copa América. Estuvimos con ellas en todos los partidos. Las acompañamos en la previa”, detalló Iezzi. Y agregó algo que no suele verse en ninguna cobertura deportiva: “Las acompañamos cuando los saludan a ellos post partido”.

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De cara al inicio del Mundial, el foco se puso en las mujeres que se encuentran detrás de escena acompañando a los futbolistas en sus carreras (Video: Instagram)

La serie muestra también las cábalas que cada una de ellas tiene para ver los partidos: “Ellas lo viven con muchos nervios. Por suerte, la mayoría va acompañada de un montón de familiares, siempre están con padres, amigos, primos, siempre tienen red de contención. Hay una que se pone siempre la misma camiseta y no la lava”, reveló, manteniendo el enimga.

Cuando le preguntaron si hubo algo que alguna de ellas se negara a mostrar algún aspecto de su vida, la respuesta fue directa: “La verdad que no. Todas muestran a sus hijos, todas hablan de sus complicaciones, porque ninguna muestra que viven en Disney, porque no es así”.

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Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez

Ese es uno de los ejes que la productora consideró más valiosos del proyecto: desmitificar la imagen de una vida sin fricciones. “Justamente esa era la idea: que muestren que son personas normales como cualquier otra, que obviamente tienen más beneficios, pero ellas mismas nos decían: ‘Capaz que la gente piensa que yo estoy acá y tengo 30 chefs a mi disposición y que tengo choferes y todo, y nada que ver’”.

Sobre las relaciones entre las propias protagonistas, Iezzi fue clara: se llevan bien, aunque hay diferentes grados. “Hay amistades que son súper amigas y otras que tienen buena relación, pero no es que son íntimas amigas. Pero no hay ninguna rispidez, que estén peleadas o algo de eso. No, para nada”. De hecho, el proyecto continúa más allá de la pantalla. “Ahora en Miami vamos a hacer varias activaciones, varios eventos con todas juntas”, anticipó la productora.

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Antonela Roccuzzo, Caro Calvagni, Valentina Cervantes y otras parejas de los futbolistas de la Selección Argentina tras el triunfo en Qatar 2022

La estructura de la serie contempla tres episodios iniciales. El primero funcionó como presentación: quiénes son, qué hacen, dónde viven. A partir del segundo episodio, la serie profundiza: casas, hijos, amigos que hablan, y también los propios jugadores. “Ellos también hablan en la docuserie y cuentan sobre la relación de ellos y cómo se conocieron”, precisó Iezzi, ofreciendo una nueva mirada al mundo de la Scaloneta en la víspera del Mundial.

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

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• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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