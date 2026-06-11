Sociedad

Día del Vecino Participativo en Argentina: por qué se celebra hoy, 11 de junio, y frases para enviar por Whatsapp

Esta efeméride sirve para poner en valor la convivencia, el respeto mutuo y la ayuda diaria en cada comunidad

Guardar
Google icon
Primer plano de dos manos de adultos estrechándose en un saludo, con una vereda de baldosas y edificios antiguos de Buenos Aires al fondo.
El Día del Vecino Participativo se celebra en Argentina cada 11 de junio para destacar la cooperación, la convivencia y la solidaridad en los barrios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 11 de junio, en Argentina, se celebra el Día del Vecino Participativo, una efeméride dedicada a resaltar la importancia de la cooperación y la convivencia entre los ciudadanos. Este día invita a reflexionar sobre el valor de la solidaridad y el apoyo mutuo en la vida cotidiana de los barrios, promoviendo la construcción de comunidades más unidas y colaborativas. La jornada reconoce el papel fundamental de los vecinos en la creación de un ambiente de respeto, tolerancia y colaboración, donde la participación activa y el compromiso colectivo contribuyen al bienestar de todos.

Por qué se celebra hoy el Día del Vecino

La elección del 11 de junio como fecha para el Día del Vecino Participativo tiene raíces históricas y simbólicas que se remontan a la segunda fundación de Buenos Aires, realizada en 1580 por Juan de Garay. Esta referencia histórica sirvió de inspiración para Romeo Raffo Bontá, vecino del barrio porteño de Villa del Parque, quien a mediados del siglo XX impulsó la creación de una jornada especial para destacar el papel de los vecinos en la sociedad.

PUBLICIDAD

Una mujer de espaldas, con suéter beige y jeans, levanta una mano en saludo. Al fondo, difuminada, otra mujer saluda desde la puerta de una casa antigua.
La efeméride del Día del Vecino Participativo invita a valorar el apoyo mutuo, el respeto y la participación activa de los vecinos en la comunidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Raffo, reconocido por su labor comunitaria y su liderazgo en la Asociación Vecinal de Villa del Parque, propuso en 1946 instaurar un día que pusiera en valor la solidaridad y la cooperación entre los habitantes de los barrios. Eligió el 11 de junio para que coincidiera con la fecha en que se conmemora la segunda fundación de la ciudad, subrayando así la importancia de construir comunidad desde la base, tal como ocurrió en los orígenes de Buenos Aires.

Durante años, la celebración se mantuvo de manera no oficial, con actividades barriales y festivales organizados por vecinos y asociaciones. La jornada fue adoptada gradualmente por distintas organizaciones y, en la actualidad, se mantiene como un recordatorio del esfuerzo conjunto y del espíritu participativo que caracteriza a muchas comunidades de la ciudad. Según la el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Día del Vecino Participativo busca promover la tolerancia, el respeto y la colaboración, reconociendo a quienes con su trabajo diario fortalecen los lazos sociales en cada barrio.

PUBLICIDAD

Si bien comenzó de manera informal en la década del 40, no fue hasta 1959 que se oficializó por el ente ciudadano. De este modo, la Ciudad de Buenos Aires ratificó la fecha para conmemorar la jornada, en homenaje a la iniciativa de Romeo Raffo Bontá y al espíritu comunitario de los barrios. Tres décadas después, en1990, la ciudad le otorgó un nuevo impulso al incorporar la denominación “Participativo” al nombre de la efeméride, como es conocido hoy en día.

Dos personas, un hombre y una mujer, de pie frente a dos puertas de madera tallada en una vereda de baldosas. Ambos están bajo la sombra de árboles.
El 11 de junio fue elegido para el Día del Vecino por su vínculo con la segunda fundación de Buenos Aires, realizada en 1580 por Juan de Garay (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frases para enviar por Whatsapp

  1. ¡Feliz Día del Vecino! Gracias por tu amabilidad y apoyo cotidiano.
  2. Hoy celebramos el valor de la buena convivencia. ¡Feliz día a quienes hacen del barrio una comunidad!
  3. La solidaridad nos une y nos hace mejores vecinos. ¡Feliz día!
  4. Gracias por ser parte de esta gran familia barrial. ¡Feliz Día del Vecino!
  5. La comunidad se construye con pequeños gestos. ¡Feliz Día del Vecino!
  6. Gracias por cuidar el barrio y estar siempre dispuesto a ayudar.
  7. Juntos creamos un lugar mejor para todos. ¡Feliz Día del Vecino Participativo!
  8. Hoy celebramos el respeto, la tolerancia y la cooperación entre vecinos.
  9. Un barrio unido es un barrio fuerte. ¡Feliz Día del Vecino!
  10. ¡Gracias por ser ese vecino que siempre suma y acompaña!

Temas Relacionados

VecinosEfeméridesFrases de WhatsappNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: Víctor Stinfale dio una contundente declaración y afirmó que “Luque no estaba a la altura de Diego”

El debate oral se reanuda después del testimonio de Dalma, la única de los herederos del Diez que todavía no había hablado ante los jueces. Los detalles de la jornada

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: Víctor Stinfale dio una contundente declaración y afirmó que “Luque no estaba a la altura de Diego”

Tragedia en La Plata: una adolescente denunció un abuso sexual y se quitó la vida

La menor, que vivía en la localidad platense de Melchor Romero, tenía 15 años. Su madre reveló que la chica afrontaba un cuadro de depresión

Tragedia en La Plata: una adolescente denunció un abuso sexual y se quitó la vida

El misterioso viaje a París de la estrella de TikTok de La Matanza que está presa por vender droga

La Justicia federal investiga la vida de lujo de Macarena Distefano, acusada de integrar una banda de dealers de tusi que un informante delató. Su misterioso “jefe” que vivía en un country y evitó el allanamiento

El misterioso viaje a París de la estrella de TikTok de La Matanza que está presa por vender droga

Un fuerte temporal de nieve en Mendoza bloqueó pasos fronterizos con Chile: camiones varados y consecuencias para el turismo

Las duras condiciones climáticas que persistían desde el lunes por la noche dejó en la ruta a más de 700 vehículos de carga. Desde hoy a las 11 se habilitará el tránsito en el Cristo Redentor

Un fuerte temporal de nieve en Mendoza bloqueó pasos fronterizos con Chile: camiones varados y consecuencias para el turismo

Un patrullero chocó contra un auto en Nueva Pompeya: hay un herido

En el vehículo viajaban dos menores de edad, quienes no resultaron afectados. El chofer sufrió traumatismos múltiples

Un patrullero chocó contra un auto en Nueva Pompeya: hay un herido

DEPORTES

Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: el estadio Azteca abrió sus puertas para la gran fiesta

Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: el estadio Azteca abrió sus puertas para la gran fiesta

Preocupación en la selección argentina antes del debut en el Mundial: Nicolás Tagliafico está en duda para el partido con Argelia

Dónde ver gratis los partidos del Mundial en Los Ángeles: lugares, horarios y cómo acceder

La locura de la selección de Estados Unidos de fútbol en la concentración para el Mundial tras “la mano derecha de Dios” que marcó una final histórica de NBA

Tras el interés por Thiago Almada, River Plate tiene en la mira a otro jugador de la selección argentina en el Mundial

TELESHOW

La estrategia de Camila Morrone para conocer a Lionel Messi: “Estoy tratando de localizarlo”

La estrategia de Camila Morrone para conocer a Lionel Messi: “Estoy tratando de localizarlo”

Publican una entrevista inédita al Indio Solari: la historia de amor con Viru y la reflexión sobre la muerte

El contundente reclamo de Ricardo Darín por el femicidio de Agostina Vega: “No podemos naturalizar estas cosas”

El cruce entre Sabrina Rojas y Tartu por las fotos sin ropa de la China Suárez: “Yo sí hablo de los cuerpos ajenos”

Mirtha Legrand y Roberto Piazza se reconciliaron en público tras 15 años de distancia: “Se reinició la amistad”

INFOBAE AMÉRICA

Un 64% de Cuba quedará a oscuras este jueves por la crisis energética

Un 64% de Cuba quedará a oscuras este jueves por la crisis energética

Una inusual ola de frío lleva nieve y temperaturas bajo cero a cinco estados de EEUU

Los genes del hígado pueden influir en la adicción a la cocaína, según estudio

Derrumbe en el kilómetro 36 de la Ruta al Atlántico bloqueó una vía en Guatemala

Compañía tecnológica donó más de 600 equipos a centros educativos y organizaciones sociales en Costa Rica