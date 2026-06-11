El Salvador

La Cruz Roja Salvadoreña atiende inundaciones en Sonsonate por la depresión tropical Cristina

Los equipos de socorro respondieron a emergencias en Barra Salada y Barra Ciega, donde el agua superó el metro y medio, además de caídas de árboles, choques y evacuaciones durante la noche y madrugada.

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Este video muestra la movilización de múltiples vehículos de la Cruz Roja Salvadoreña, incluyendo un camión utilitario, una camioneta tipo pickup y una microbús. Según la institución, el personal se movilizó hacia Barra Salada, en Sonsonate, donde se registraron inundaciones arriba del metro debido a la influencia de la depresión tropical Cristina. /(Cruz Roja Salvadoreña)

La Cruz Roja Salvadoreña atendió numerosas emergencias en Sonsonate, especialmente en las comunidades de Barra Salada y Barra Ciega, como resultado de las intensas lluvias ocasionadas por la depresión tropical Cristina. El coordinador del Centro de Operaciones de la institución, Javier Ramírez, detalló que el fenómeno generó inundaciones con niveles de agua superiores al metro y medio en algunos sectores, además de reportar otras afectaciones a nivel nacional como caídas de árboles, accidentes de tránsito y múltiples evacuaciones en diferentes puntos del país.

En una entrevista con Radio YSUCA, Ramírez expresó que en la zona occidental, particularmente en Sonsonate, la situación se agravó la noche anterior y la madrugada de hoy. Barra Salada y Barra Ciega presentaron acumulaciones de agua superiores al metro, dificultando el acceso de los equipos de emergencia. “Fue imposible ingresar con vehículos livianos, por lo que se utilizaron camiones institucionales de rescate. Se identificaron familias que no realizaron la evacuación preventiva y algunas se negaron a evacuar, aunque el nivel del agua sobrepasaba la cintura”, explicó Ramírez.

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Durante las operaciones nocturnas, los equipos de las seccionales de Sonsonate, Santa Ana y Ahuachapán mantuvieron un monitoreo constante para atender cualquier situación adicional.

A pesar de la magnitud de las inundaciones urbanas, la Cruz Roja no reportó víctimas mortales ni rescates de personas atrapadas, debido a que se realizaron evacuaciones preventivas el día anterior. “Esto ayudó bastante a mitigar el riesgo de que las personas pudieran quedar atrapadas”, resaltó el coordinador, quien añadió que las autoridades continúan pendientes de quienes permanecen en las comunidades afectadas y no quisieron abandonar sus viviendas.

El Ministerio de Obras Públicas realizó la apertura de la bocana en Barra Salada, mejorando el paso del agua en el distrito de Sonsonate. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El Ministerio de Obras Públicas realizó la apertura de la bocana en Barra Salada, mejorando el paso del agua en el distrito de Sonsonate. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

A nivel nacional, las lluvias intensas provocadas por la depresión Cristina también generaron un aumento en los accidentes de tránsito, con vehículos volcados y motociclistas accidentados a causa de las condiciones adversas de las carreteras. Adultos mayores sufrieron caídas en la vía pública, mientras que los equipos de rescate respondieron a emergencias por deslizamientos y caídas de árboles en el oriente del país.

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Según Ramírez, desde que se activó la alerta verde, la Cruz Roja Salvadoreña desplegó equipos en todo el territorio nacional, con especial énfasis en las zonas más vulnerables. “Hemos tenido bastantes intervenciones a nivel nacional, con mayor influencia en la zona de Usulután, donde se realizaron monitoreos por inundaciones en diferentes comunidades costeras”, afirmó el coordinador. San Miguel también registró situaciones de riesgo, con la intervención de equipos de rescate acuático y socorristas para identificar y atender inundaciones leves durante las primeras horas del fenómeno.

En cuanto al despliegue institucional, entre 700 y 1,000 voluntarios de la Cruz Roja Salvadoreña participaron en las operaciones, incluyendo socorristas, guardavidas y personal especializado en rescate acuático. “De nuestras 63 seccionales, el 90 por ciento se activó en los primeros días de la emergencia”, precisó Ramírez. El personal se ha mantenido en alerta en todo el país para responder a cualquier eventualidad.

La atención se ha concentrado en cuatro albergues en la zona de La Libertad, donde se evacuaron familias de manera preventiva. Equipos de la Cruz Roja y Protección Civil realizan censos para identificar el número exacto de personas desplazadas, ya que muchas optaron por refugiarse en casas de familiares en zonas más seguras, en vez de acudir a albergues habilitados.

La Cruz Roja Salvadoreña desplegó equipos en todo El Salvador desde la alerta verde./ (Cruz Roja Salvadoreña)
La Cruz Roja Salvadoreña desplegó equipos en todo El Salvador desde la alerta verde./ (Cruz Roja Salvadoreña)

Ramírez insistió en la importancia del sistema de alertas como herramienta de prevención. “El sistema busca prevenir riesgos. Prefiero mantenernos en una alerta, suspender clases y evitar que los estudiantes estén en riesgo, a lamentar pérdidas humanas”, subrayó al medio radial. Además, recomendó a la población no subestimar las alertas y evacuar de forma preventiva cuando sea necesario.

Sobre la identificación de áreas de alto riesgo, Ramírez aconsejó a las familias hacer una evaluación integral de su entorno, revisar el estado de los muros y drenajes, así como solicitar apoyo de Protección Civil para inspeccionar árboles y estructuras vulnerables. Preparar una mochila de emergencia para cada integrante del hogar, mantener un botiquín accesible y contar con alimentos no perecederos, agua, linterna y radio con baterías forman parte de las recomendaciones emitidas por la Cruz Roja Salvadoreña.

Ante cualquier emergencia, la institución recordó a la población los números de atención: 2239-4914, donde operadores coordinan el apoyo según la ubicación de los afectados.

Aunque el fenómeno principal comienza a disiparse, las autoridades prevén lluvias adicionales en los próximos días por los remanentes de la depresión Cristina, especialmente en el occidente del país. Los equipos de la Cruz Roja Salvadoreña permanecerán activos para continuar atendiendo cualquier situación que represente riesgo para la población.

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