El misterioso viaje a París de la estrella de TikTok de La Matanza que está presa por vender droga

La acusada en París: el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel

A comienzos de 2025, Macarena Distefano, la estrella de TikTok oriunda de La Matanza hoy presa bajo la acusación de integrar una banda de dealers de tusi que operaban en discotecas como Pinar de Rocha, posteó las fotos de su viaje a París. Allí, sonreía en la torre Eiffel y en el Arco del Triunfo, en la entrada a Eurodisney con sus orejitas de Minnie Mouse. También, mostró orgullosa un plato de fideos de paquete con bolognesa en el restaurant de un coqueto hotel cinco estrellas, a pocos metros del piano.

“¿Cómo hacés? Yo quiero?“, le preguntó una chica en los comentarios. Macarena no respondió. El upgrade, sin duda, era meteórico. En el último año, exhibió más viajes, con destinos como Playa del Carmen e Isla Mujeres en México, Medellín e Isla San Andrés en Colombia. En uno de sus tantos videos en TikTok, Distefano propuso sortear un viaje a cualquier destino del mundo entre sus casi 25 mil seguidores.

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Distefano en sus fotos de Instagram

La lista del show siguió con varias cirugías y tatuajes, joyas, carteras Guess, champagne Moet Chandon, un departamento a estrenar, zapatillas de 200 mil pesos para un chico de su familia, vacaciones en Pinamar en cuatriciclo. Nunca había tenido un trabajo en blanco, tampoco gastos recientes de tarjeta de crédito a su nombre.

A comienzos de 2024, la acusada conducía un Peugeot 206 modelo 2007, con el que dejó un tendal de deudas por infracciones sin pagar, casi dos millones y medio de pesos por cruzar semáforos en rojo en La Matanza y Tres de Febrero. Luego, lo cambió por una camioneta Volkswagen T-Cross Comfortline, valuada en $40 millones. Había exhibido esa camioneta, precisamente, en un video de TikTok. Decía que era un regalo para sus abuelos. En aquel video, una mujer que sería su abuela lloró de emoción en la concesionaria. Distefano, incluso, anunció el lanzamiento de su propia concesionaria de usados meses atrás.

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La Justicia federal que la investiga y la mantiene en una celda también se pregunta cómo hizo. Su nivel de vida no es el de una simple dealer. La causa en su contra sigue envuelta en una suerte de misterio.

Macarena Distefano, acusada de vender tusi en discotecas, propone rifar un viaje del mundo entre sus seguidores

Distefano es la única detenida en el expediente a cargo del Juzgado Federal N°2 de Morón con el magistrado Jorge Rodríguez y la Fiscalía Federal de Hurlingham bajo el fiscal Santiago Marquevich, que inició la investigación en 2023, con un informante que ayudó a delatar a la banda.

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Hay una decena de sospechosos en el expediente, entre ellos, otras cuatro mujeres que frecuentarían el circuito de boliches con una serie de “presencias” en sectores VIP del oeste, para clientes de alto poder adquisitivo. “Esta chica es un eslabón más. Hay otras”, asegura una fuente clave en el expediente.

La estrella matancera de TikTok fue allanada por Gendarmería a fines de abril. Le encontraron una camioneta, siete gramos de tusi y le incautaron su iPhone, que espera ser peritado. Su defensa afirma que la droga es, básicamente, para consumo personal. Sin embargo, testimonios y relevos de redes la ubican muy cerca del presunto capo de la banda, un narco de Ituzaingó con antecedentes previos con quien mantendría una relación de “estrecha amistad”.

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Macarena en París: fideos con bolognesa y Minnie Mouse en Eurodisney

La cocina más generosa del Oeste

Este narco fue allanado también por Gendarmería. Ya se había ido cuando los gendarmes irrumpieron en su casa de un country de zona oeste. El lugar, para sorpresa de la Justicia, estaba casi vacío.

Este traficante, aseguran investigadores, había comenzado como un simple dealer barrial, para luego expandirse con fuerza hacia el negocio de la noche. La sospecha es que el capó se dedicaría no solo a la distribución, sino también a la cocción de tusi, llamada cocaína rosa años atrás, con la ya conocida receta argentina.

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El tusi original, ya casi un mito en el negocio dealer, proveniente de Colombia, contenía la molécula química 2CB -la palabra tusi, básicamente, es su fonética en español-, un potente euforizante y desinhibidor. Los traficantes porteños y bonaerenses crearon su propia versión en la última década, una ensalada de cocaína común, ketamina, MDMA y colorante para tortas. Suele ser un caso de gato por liebre, cocaína corriente teñida con polvo de gelatina. Es una máquina de multiplicar dinero, algo que obviamente entusiasma al negocio de la droga. Su precio supera por tres o cuatro veces al polvo boliviano.

La acusada en el balcón de su departamento allanado por Gendarmería

Sin embargo, cocina o no, cuatro viajes en un año, un guardarropa nuevo y una camioneta a estrenar y una serie de visitas al cirujano plástico exceden el presupuesto de una simple menudeadora en boliches.

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La fiscalía a cargo de Santiago Marquevich propuso diversas medidas. El juzgado del caso, por su parte, avanzó con medidas también, como un informe del Cuerpo Médico Forense sobre Distefano. Una resolución clave se espera en los próximos días.

Los procedimientos en el caso no rindieron toda la información que los investigadores esperaban. También, queda un misterio más en los escritorios judiciales. Las fotos de la acusada en París y en todos sus otros viajes no son selfies. ¿Quién las tomaba?

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"Distefano Automotores": la concesionaria que no fue