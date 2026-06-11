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La reacción de la médica de la selección de Portugal al ver los estudios de Cristiano Ronaldo a los 41 años en la previa del Mundial

La doctora compartió un recuerdo fotográfico de hace dos décadas junto al delantero, antes de comprobar sus resultados físicos y elogiar su extraordinaria condición física

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La reacción de la médica al ver los resultados de los estudios de Cristiano Ronaldo

El plantel de la selección de Portugal se presentó el miércoles para realizarse los exámenes médicos previos al Mundial, en una jornada donde una imagen se destacó por encima del resto: la médica del equipo, que lleva décadas en el cargo, sorprendió a Cristiano Ronaldo al mostrarle una fotografía de ambos tomada hace 20 años, en la antesala del Mundial de Alemania 2006. De acuerdo con un informe difundido por la cuenta oficial de X de la selección, el reencuentro entre ambos quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente.

La doctora, quien ha visto pasar varias generaciones de futbolistas lusos, identificó a Cristiano Ronaldo como el único jugador que permanece en el plantel desde aquella cita mundialista de 2006. “Eso fue hace 20 años. Es una foto realmente antigua”, expresó la profesional de la salud, según recogió la publicación de la Federación Portuguesa de Fútbol. Sonriente, sostuvo la imagen frente a Ronaldo, que en ese entonces estaba en la antesala de su primera Copa del Mundo.

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El video difundido por la Federación incluye otro momento destacado, cuando la médica revisó los resultados de los últimos estudios físicos y médicos de Cristiano Ronaldo, quien con 41 años se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo. Ante los resultados, la doctora exclamó: “¡A eso sí que le llamo un atleta!”. Vale destacar que el delantero del Al Nassr romperá un récord en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 al participar en su sexta cita máxima. Este honor lo compartirá con Guillermo Ochoa, arquero de México, y Lionel Messi, capitán de Argentina, quienes también estuvieron presentes en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

La reacción de la médica al ver los resultados de los estudios de Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo disputará su sexto mundial con la selección de Portugal

La médica destacó la longevidad deportiva de Cristiano Ronaldo y la forma física que mantiene. “Él es el único jugador que aparece aquí”, subrayó al referirse a la fotografía de 2006, dejando en evidencia la magnitud del ciclo que el futbolista ha completado con la selección nacional.

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Vale destacar que CR7 fue de la partida en la victoria del miércoles por 2-1 ante Nigeria, que sirvió como última prueba de los lusos antes de su debut en la Copa del Mundo. Portugal, candidata a quedarse con la copa, iniciará su camino el 17 de junio ante la República Democrática del Congo en Houston. Luego, el 23 de junio, chocará ante Uzbekistán, también en Houston. Su último choque en el Grupo K será el 27 de junio, cuando se mida ante Colombia en Miami.

En la previa al compromiso contra las Águilas, el director técnico español Roberto Martínez se deshizo en elogios a la hora de hablar de Cristiano Ronaldo: “Nuestro capitán es un ejemplo a seguir. Se entrega al máximo las 24 horas del día para ayudar a la Selección Nacional. No piensa en el futuro. No lo sabemos. Hay lesiones. Hay decisiones que escapan a nuestro control. Se centra en entrenar, en ser el mejor, en ejecutar las jugadas. En mostrar orgullo por llevar la camiseta. Ese es su ejemplo. Su único objetivo es aprovechar el mañana para mejorar”.

“El plan que teníamos para Cristiano, con la información que tenemos, era que juegue 45 o 60 minutos. Nuno Mendes también tuvo un plan individual de 30 minutos. Gonçalo Ramos también, al igual que Vitinha y Joao Neves“, manifestó el estratega en conferencia de prensa. Y luego, añadió: ”Lo importante es trabajar en cada aspecto individual pero tener un equipo que pueda terminar más fuerte de como empezó. Esto muestra el buen trabajo realizado. Estamos mucho mejor preparados“.

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