Guatemala

Tragedia en Guatemala: Niño de 10 años se convierte en la primera víctima de la tormenta Cristina

El último informe oficial de la CONRED confirma la magnitud de la emergencia actual, sumando miles de afectados y daños estructurales severos en departamentos como Alta Verapaz y Escuintla, mientras el peligro persiste por la saturación de los suelos

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Imágenes del desgarrador momento en que miembros de la comunidad de Paculom, Nahualá, recuperan el cuerpo del menor a causa de un trágico deslizamiento de tierra.

La comunidad de la Boca Costa de Nahualá se encuentra sumida en el luto y la profunda consternación tras confirmarse la trágica muerte de un menor de aproximadamente 10 años de edad, quien se ha convertido en el doloroso rostro de la primera víctima mortal provocada directamente por los devastadores efectos de la tormenta tropical Cristina en esta localidad.

El fatídico incidente ocurrió la tarde de ayer 9 de junio de 2026 en el sector del caserío Paculam, perteneciente a la aldea Guineales (también identificado de forma preliminar por comunitarios en la zona de Chuachinup), un área geográfica vulnerable que ha sufrido intensas y prolongadas precipitaciones debido al paso del fenómeno meteorológico.

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De acuerdo con los testimonios locales e informes preliminares, el menor regresaba caminando hacia su vivienda luego de realizar unas compras de rutina en una tienda cercana. Fue en ese trayecto, mientras transitaba por un sendero próximo a su hogar, cuando fue sorprendido y completamente sepultado por un repentino desprendimiento de tierra y lodo, provocado por la alta saturación de agua en los suelos de la región.

Al percatarse del desastre, los vecinos del sector se movilizaron de manera inmediata, organizando brigadas comunitarias con herramientas rudimentarias para realizar las labores de búsqueda y rescate en una carrera contrarreloj. Desafortunadamente, tras intensos esfuerzos por remover los escombros y la tierra acumulada, los cuerpos de socorro y habitantes de la localidad localizaron al menor, pero este ya no presentaba signos vitales.

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Alta Verapaz y Guatemala encabezan la lista de incidentes, mientras que en Sololá se reportó el trágico deslizamiento que cobró la vida de un menor de 10 años (Cortesía NG Noticias Occidente).
Alta Verapaz y Guatemala encabezan la lista de incidentes, mientras que en Sololá se reportó el trágico deslizamiento que cobró la vida de un menor de 10 años (Cortesía NG Noticias Occidente).

El cuerpo de la víctima fue trasladado posteriormente a su residencia particular, donde familiares, amigos y miembros de la comunidad se han congregado para brindarle el último adiós entre muestras de profunda solidaridad y dolor ante una pérdida tan desgarradora.

El balance oficial de la CONRED: Las alarmantes cifras de la temporada

Este lamentable hecho ha sido integrado en los registros de emergencia del país. De acuerdo con el Informe Época de Lluvias 2026 emitido por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), con datos actualizados al 10 de junio de 2026 a las 20:00 horas, la tragedia de Sololá constituye la única víctima mortal reportada de manera oficial en las últimas 24 horas dentro del territorio nacional.

La institución reporta un impacto generalizado que refleja la magnitud de las emergencias atendidas. En las últimas 24 horas de monitoreo, se han registrado 1,332 personas afectadas directamente por las inclemencias del clima, sumando un alarmante total acumulado de 5,115 personas afectadas en toda la temporada.

Asimismo, la CONRED detalla que la cifra de damnificados recientes asciende a 270 familias (1,115 en el acumulado general), mientras que 22 personas tuvieron que ser albergadas de emergencia durante la última jornada para resguardar sus vidas.

La infraestructura habitacional también muestra severos daños a nivel nacional. La evaluación de daños rápida reporta 267 viviendas con daño moderado en las últimas 24 horas (alcanzando 1,047 en el acumulado total), además de una vivienda con daño leve y dos con daño severo.

El informe oficial de la CONRED, actualizado al 10 de junio de 2026, detalla el impacto de la tormenta Cristina en Guatemala, registrando una víctima mortal en las últimas 24 horas y más de 1,300 personas afectadas a nivel nacional (Cortesía Conred).
El informe oficial de la CONRED, actualizado al 10 de junio de 2026, detalla el impacto de la tormenta Cristina en Guatemala, registrando una víctima mortal en las últimas 24 horas y más de 1,300 personas afectadas a nivel nacional (Cortesía Conred).

Actualmente, los equipos de respuesta han identificado nueve viviendas en situación de riesgo inminente, lo que eleva el total acumulado de la temporada a 142 hogares bajo amenaza estructural.

A pesar de que el fenómeno meteorológico Cristina se ha degradado oficialmente a un sistema de baja presión, las autoridades de protección civil advierten que no se debe bajar la guardia.

Los remanentes del sistema continuarán generando constantes lluvias sobre el territorio guatemalteco durante los próximos días. Con los suelos completamente saturados y niveles fluviales al límite, las condiciones para que se repitan incidentes trágicos como el de Nahualá siguen siendo extremadamente altas.

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