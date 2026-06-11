Economía

Cuál es el producto argentino que atraviesa su mejor desempeño exportador en 20 años

El complejo citrícola facturó USD 108 millones entre enero y abril de 2026, con un salto del 50% en volumen y crecimientos de hasta 921% en mercados de Asia y Europa

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Primer plano de un limonero robusto con muchas ramas llenas de limones amarillos maduros y verdes inmaduros, con hojas verdes frondosas.
Un limonero muestra una rica cosecha de limones en diferentes etapas de maduración, con frutos amarillos y verdes colgando de sus ramas bajo la luz del sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones argentinas de cítricos alcanzaron en el primer cuatrimestre de 2026 su nivel más alto en 20 años. El sector logró ingresos por USD 108 millones en los primeros cuatro meses del año -un 36% más que en el mismo período del año anterior-, mientras que, en volumen, el salto fue del 50% interanual, con 50.085 toneladas despachadas al exterior, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El resultado tiene un componente estacional que lo potencia: el primer cuatrimestre coincide con el pico de cosecha del hemisferio sur, lo que colocó a la Argentina en una posición de ventaja para abastecer a Europa y Estados Unidos cuando la oferta del hemisferio norte declina. El país produce alrededor de 1,9 millones de toneladas anuales y concentra el 95% de su producción exportable en la provincia de Tucumán, con unas 50.000 hectáreas dedicadas al cultivo.

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El producto que más creció fueron los limones frescos. Las ventas externas subieron 76% en volumen y 129% en valor, con ingresos por USD 26 millones, unos USD 14,7 millones más que en igual período de 2025. El jugo concentrado de limón, por su parte, también tuvo un desempeño positivo, con un alza del 23,6% en volumen y del 67,1% en valor, por 32,4 millones de dólares.

El dato más destacado dentro del período fue el aceite esencial de limón, que registró un récord de ventas con USD 48,2 millones, un 6% por encima de 2025. El precio por tonelada llegó a USD 24.477, un 9% superior al año anterior.

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Argentina aporta cerca del 65% de la oferta mundial de derivados industriales del limón —jugos concentrados, aceites esenciales y cáscaras deshidratadas—, un segmento que absorbe entre el 70% y el 75% de la cosecha total del país.

Una planta de procesamiento de cítricos con trabajadores clasificando limones y naranjas en cintas transportadoras, con camiones y palmeras al fondo.
Trabajadores y maquinaria avanzada procesan naranjas y limones en una planta de la industria de los cítricos al atardecer, preparando la fruta para su distribución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los principales destinos del período fueron Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Rusia e Italia. Entre los mercados con mayor crecimiento interanual sobresalen China (+921%), España (+729%), Francia (+640%), Japón (+217%) y Grecia (+176%).

El regreso al mercado estadounidense

El acceso al mercado estadounidense no fue sencillo para la Argentina. El país estuvo 17 años con imposibilidad de enviar limones a ese destino, tras una disputa fitosanitaria que arrancó en 2001 y que se resolvió en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.

La prohibición se impuso en aquel entonces, cuando productores de California —segundo estado productor de cítricos del país— apelaron ante los tribunales americanos contra un permiso que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) había otorgado a sus competidores del sur. La corte californiana falló a favor de los productores locales, con el argumento de que los limones argentinos portaban una bacteria denominada cancrosis, acusación que la Argentina siempre rechazó.

Primer plano de dos mitades de limón amarillo brillante sobre una tabla de madera clara. Se aprecian las secciones de pulpa jugosa y varias semillas
Dos mitades de limón fresco, con su interior jugoso y semillas visibles, reposan sobre una tabla de madera clara en un ambiente luminoso de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se impuso la restricción, el país exportaba unos USD 100 millones anuales en limones a ese mercado. Durante los 16 años siguientes, los productores locales diversificaron destinos —principalmente Europa y Rusia— y el país logró mantenerse entre los principales exportadores mundiales del producto.

La reapertura llegó en 2017, cuando el USDA autorizó definitivamente el ingreso de limones argentinos a su territorio, en un proceso que se aceleró tras un encuentro entre el entonces presidente Mauricio Macri y su par estadounidense Donald Trump en Washington. Fue el propio Trump quien introdujo el tema durante ese encuentro y ordenó una reunión con el secretario de Comercio Wilbur Ross para destrabar las negociaciones. En abril de 2018, Macri encabezó en Tucumán el despacho del primer cargamento de limones frescos con destino a Estados Unidos tras 17 años de veda.

Estados Unidos es hoy el mayor importador mundial de limones, con 885.365 toneladas adquiridas en 2023 por un valor de USD 907 millones; le sigue Alemania, Países Bajos, Francia y Reino Unido. Aproximadamente el 20% de la producción mundial de limones frescos se destina a la exportación, mientras que el 50% se comercializa en forma de productos industriales.

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