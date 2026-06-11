Los remanentes de la tormenta Cristina mantienen la amenaza de inundaciones en Guatemala

Una pronunciada ladera de tierra rojiza erosionada se encuentra peligrosamente cerca de los techos de metal corrugado de dos estructuras en un área rural montañosa. (Conred Guatemala)

Los remanentes de la tormenta Cristina mantienen este jueves 11 de junio de 2026 a Guatemala bajo amenaza de lluvias, inundaciones y deslizamientos, aunque el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos declaró disipado el sistema tras perder su circulación definida cerca de las costas de El Salvador.

Según el NHC, el fenómeno se degradó a una vaguada superficial débil, pero sus efectos seguirán sobre territorio guatemalteco durante la jornada.

El organismo estadounidense informó que Cristina llegó a registrar vientos máximos sostenidos de 55 km/h antes de tocar tierra en El Salvador, y que las precipitaciones asociadas oscilaron entre 100 y 200 milímetros, con máximos locales de hasta 300 milímetros. Según el NHC, esos acumulados tienen capacidad de provocar inundaciones con riesgo para la vida en zonas de relieve abrupto.

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De acuerdo con el NHC, los remanentes del sistema avanzarán hacia el noroeste sobre El Salvador y Guatemala a lo largo del día. Ese desplazamiento coincide con el escenario descrito por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología en su boletín STM11062026, emitido con corte a las 07:40 hora local.

Según INSIVUMEH, la imagen satelital GOES-19 ABI mostró abundante nubosidad en todo el país, con nubes convectivas sobre las costas del Pacífico guatemalteco. El instituto también reportó neblina y lloviznas en la ciudad capital, Montufar, Quetzaltenango, Retalhuleu y Puerto Barrios.

Una captura de pantalla muestra el pronóstico de condiciones atmosféricas para el 11 de junio de 2026, detallando lluvias, tormentas y precauciones por crecidas de ríos e inundaciones debido a la humedad del Pacífico. (Insivumeh Guatemala)

Los mayores acumulados de lluvia en 24 horas se concentraron en Jutiapa y Esquipulas

De acuerdo con INSIVUMEH, los mayores registros de lluvia de las últimas 24 horas se localizaron en Montufar, Jutiapa, con 40,4 milímetros, seguido de Esquipulas con 27,8 mm, Quetzaltenango con 21,0 mm, Tecún Umán en San Marcos con 17,9 mm y Huehuetenango con 10,7 mm. En el resto de las regiones, los acumulados no superaron los 10 mm.

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El pronóstico del instituto atribuye la persistencia de las precipitaciones a la interacción entre los remanentes de Cristina y un sistema de baja presión en el Caribe, con baja probabilidad de intensificarse a depresión tropical. Según INSIVUMEH, esa combinación favorecerá el ingreso sostenido de humedad desde ambos litorales.

Una señal de CONRED advierte sobre el peligro de cruzar ríos crecidos y calles inundadas durante una fuerte tormenta eléctrica, mientras vehículos de emergencia asisten en la zona afectada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las áreas con mayores acumulados previstos son el Pacífico Bocacosta, la Franja Transversal del Norte y el Caribe, de acuerdo con INSIVUMEH. La institución añadió que no se descartan lluvias de consideración en otras regiones del país.

Para la tarde y la noche, el boletín prevé nubes convectivas con lluvias y actividad eléctrica en las regiones del Norte, Caribe, Bocacosta y Pacífico. En el resto del territorio, según INSIVUMEH, se esperan lloviznas.

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CONRED pidió no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas

La saturación del suelo por las lluvias acumuladas elevó el riesgo de lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, movimientos en masa y daños en la red vial, según INSIVUMEH. El boletín, firmado por Cleofas Culajay, pronosticador de turno de la Oficina de Análisis y Pronósticos del instituto, instó a la población a tomar precauciones ante ese escenario.

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres emitió el boletín meteorológico especial 13/2026 con una instrucción directa a la ciudadanía: no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas, y evitar el paso por cauces ante el riesgo de descenso de lahares. Según CONRED, los departamentos con mayores acumulados previstos incluyen los Valles de Oriente, Boca Costa, Pacífico, Altiplano Central, Occidente, Petén e Izabal.

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CONRED también recomendó a hogares y comunidades identificar rutas de evacuación y zonas seguras, preparar la mochila de las 72 horas, revisar y activar el plan familiar de respuesta, y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

A las autoridades nacionales, departamentales y municipales, la institución les pidió reforzar el monitoreo en áreas susceptibles a deslizamientos e inundaciones, difundir información preventiva ante el aumento de niveles de ríos y coordinar acciones con las entidades del sistema CONRED.

Ante una emergencia o desastre, según CONRED, la población debe activar el sistema llamando al 119.