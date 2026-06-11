Política

Manuel Adorni retoma su agenda con una reunión de la Mesa Política y busca una foto de apoyo tras presentar su declaración jurada

El jefe de Gabinete convocó a la plana mayor del oficialismo para esta tarde en Casa Rosada. Se reencontrará con Patricia Bullrich. No estará Luis Caputo por motivos personales

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La foto de la Mesa Política. Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt.
La foto de la Mesa Política. Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt.

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este jueves a las 13.30 y la cita funcionará como una suerte respaldo final para Manuel Adorni, que acaba de presentar su declaración jurada patrimonial y busca cerrar una controversia que incomoda al oficialismo.

El encuentro también servirá para mostrar cohesión interna en un momento en que la Casa Rosada intenta sacar del centro de la agenda la discusión sobre el patrimonio de uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei.

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La convocatoria coincide con el inicio del Mundial, un dato que en el oficialismo consideran útil para reducir la intensidad pública del caso. La reunión también llega el día en que Patricia Bullrich cumple 70 años, y su actitud en la foto de unidad comenzó a ser seguida como una señal del equilibrio interno del gabinete libertario.

La convocatoria fue impulsada por Adorni y tendrá la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión, Eduardo “Lule” Menem.

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A priori, el único ausente con aviso era el ministro de Economía, Luis Caputo. En su entorno alegan que avisó que tuvo que viajar en las últimas horas producto de “asuntos personales”. La aclaración fue hecha con antelación porque hubo otra ocasión reciente en la cual no pudo estar, la cual generó especulaciones sobre ciertas versiones que se habían generado sobre su malestar con la mesa y la revelación de ciertos contenidos privados que dijo en otras reuniones.

Adorni presentó finalmente la declaración jurada tras meses de idas y vueltas. Con ese paso, el jefe de Gabinete intentó dar por saldada una de las polémicas que más desgaste generó dentro del Gobierno.

La Casa Rosada evitó una defensa pública amplia de Adorni

La presentación del documento, lejos de clausurar el episodio, abrió una jornada incómoda para el oficialismo. Aunque Adorni procuró explicar las inconsistencias detectadas en su patrimonio y defendió su incorporación al régimen simplificado de Ganancias, en la Casa Rosada predominó la cautela.

La mayor parte de los integrantes del Gobierno eligió no hacer pronunciamientos públicos y esperó la evolución de los hechos antes de involucrarse en una controversia que aún tiene derivaciones judiciales. Salvo expresiones aisladas, el respaldo dentro del Gabinete fue escaso y la estrategia pareció orientarse a que el propio Adorni encabezara su defensa política y mediática.

Patricia Bullrich y Manuel Adorni posan para la foto en un encuentro de hace semanas en Casa Rosada
Patricia Bullrich y Manuel Adorni posan para la foto en un encuentro de hace semanas en Casa Rosada

El punto más observado en las últimas horas fue que Adorni y su esposa se incorporaron al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la denominada ley de inocencia fiscal, una herramienta impulsada por la propia administración nacional. En el entorno del funcionario sostienen que esa adhesión buscó simplificar la presentación impositiva y rechazan que haya sido un mecanismo para blanquear fondos o regularizar activos no declarados.

Esa es la respuesta central que el oficialismo intenta instalar: la incorporación al esquema tributario respondió, de acuerdo con el entorno de Adorni, a una simplificación administrativa y no a una regularización de bienes no declarados. Esa explicación fue repetida durante toda la jornada del miércoles por distintas voces del oficialismo.

Patricia Bullrich aparece como la otra incógnita de la reunión

En la previa del encuentro, parte de la atención se desplazó hacia Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad mantiene un perfil más reservado frente a la discusión patrimonial y su presencia en la reunión será leída como un indicador de su posición dentro del oficialismo.

La relación entre el ministro coordinador y la jefa de la bancada libertaria en el Senado dista de ser excelente. Pese a que en público mantienen la concertación, en privado no se privan de marcar las diferencias mutuas que existen entre ambos.

Mientras que Bullrich afirma que fue operada de manera constante por el entorno de Adorni a lo largo de la primera parte del año, el Jefe de Gabinete no olvida la apurada pública que su colega le hizo un mes atrás para que adelantara la presentación de su declaración jurada.

Por ese mismo motivo, quienes trabajaron con Adorni en los últimos días concebían que su entrevista pública de ayer servía para poder explicar su situación y, en parte, poder cumplir con el pedido de la senadora libertaria. “El mensaje de ayer tiene como destinataria oculta a Pato. Manuel se siente vivo adentro del Gabinete y cree que no lo van a poder desplazar nunca. Así que, mientras siga ahí, van a tener que aguantarlo”, explican.

Bullrich conserva una posición singular dentro de la coalición gobernante por su base política propia y por una relación oscilante con distintos sectores libertarios. Por eso, sus movimientos son observados tanto por sus aliados como por quienes prefieren limitar su influencia en la toma de decisiones.

La reunión de este jueves no estará enfocada solo en la crisis alrededor de Adorni. La cúpula política también prevé revisar la agenda parlamentaria y los principales desafíos de gestión del segundo semestre, en un intento por devolver centralidad a los temas económicos y de administración después de varios días marcados por la controversia patrimonial.

La reunión aparece menos como un trámite de rutina que como una puesta en escena política. Con la declaración jurada ya presentada, el Gobierno buscará transmitir normalidad y cerrar filas, mientras persiste la duda sobre si todos los integrantes de la coalición oficialista estarán dispuestos a formar esa foto con el mismo entusiasmo

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