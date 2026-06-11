Crimen y Justicia

“¡No tengo ahorros!“: la pesadilla que vivió una jubilada con ladrones que entraron a robar en su casa

El violento episodio ocurrió este lunes en una propiedad de Villa Luzuriaga. Los asaltantes le pegaron rodillazos en el estómago a la víctima para reducirla y que no grite en busca de ayuda. Imágenes sensibles

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Una jubilada de 77 años fue víctima de un violento asalto este lunes en la localidad de Villa Luzuriaga, partido bonaerense de La Matanza. En horas de la tarde, tres delincuentes encapuchados irrumpieron en su domicilio y, una vez adentro, zamarrearon y le pegaron rodillazos a la víctima para reducirla y evitar que no gritara en busca de ayuda. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad que los familiares de la vecina le instalaron dentro de su vivienda para seguir sus movimientos de cerca.

Tal como muestra el video que encabeza esta nota, publicado inicialmente por El Nacional de La Matanza, muestra que el timer marcaba las 15:58 cuando los asaltantes tiraron abajo la puerta de ingreso y accedieron a los gritos a la vivienda ubicada sobre calle Garibaldi al 4900, entre De los Incas y La Porteña, en el barrio Los Pinos. “¡Alto ahí, alto ahí! Al suelo, al suelo", se escucha exclamar a uno de los ladrones mientras sus cómplices recorrían el interior de la finca.

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La inesperada situación sorprendió hasta al perro de la víctima, que se paró sobre sus patas traseras, observó a los intrusos y corrió hacia el patio trasero, donde se encontraba su dueña.

Violento robo a una jubilada en Villa Luzuriaga
La señora, que se traslada ocn un bastón por su condición física, fue sorprendida por los asaltantes cuando se encontraba en el patio trasero de su casa.

Callate la boca porque te mato”, le advirtió uno de los ladrones a la señora. Luego, la tomaron de sus manos entre dos y la llevaron al sector de las habitaciones. Pretendían que les diera dinero en efectivo, pero ella aseguraba que no tenía nada en su poder. “¿Qué ahorros? Si yo no tengo ahorros“, sostuvo la jubilada ante la insistencia de sus captores.

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En un descuido, la mujer alcanzó a gritar el nombre de su hija Mónica para pedir ayuda, lo cual provocó que uno de los asaltantes corriera a toda velocidad para taparle la boca.

Violento robo a una jubilada en Villa Luzuriaga
El momento en que uno de los ladrones le tapa la boca a la jubilada para evitar que grite en busca de ayuda.

A medida que pasaban los segundos -que para la dueña de casa fueron horas-, el dinero no aparecía y los delincuentes comenzaron a exhibir cierto nerviosísimo. La jubilada, mientras tanto, se oponía a ser llevada por la fuerza hasta su cuarto. Firme en su postura, hasta llegó a tomarse de las piernas de uno de los ladrones, quienes finalmente le dieron rodillazos en el estómago y la arrojaron al piso.

Violento robo a una jubilada en Villa Luzuriaga
Ante la resistencia de la víctima, los ladrones le propinaron rodillazos en el estómago y la arrojaron al piso.

Al cabo de unos tres minutos, los delincuentes tomaron diversos objetos de valor y se dieron a la fuga. En tanto, la mujer habría sufrido lesiones de consideración por la golpiza que sufrió, según confiaron sus familiares en diálogo con el citado medio matancero.

Violento robo a una jubilada en Villa Luzuriaga
Al cabo de unos tres minutos, los sospechosos se fugaron con objetos de valor.

Según pudo saber Infobae, los familiares de la víctima recién radicaron la denuncia este jueves y personal de la Policía Bonaerense ya trabaja para dar con los tres sospechosos.

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