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Ecuador llega al Mundial 2026 con su plantel más valioso de la historia: más de 430 millones de dólares en juego

La generación más valiosa de la historia del fútbol ecuatoriano debuta el 14 de junio frente a Costa de Marfil

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Foto de archivo de jugadores de Ecuador antes de un partido amistoso. Estadio Akron, Guadalajara, México. 14 de octubre de 2025. REUTERS/Eloisa Sanchez/File Photo
Foto de archivo de jugadores de Ecuador antes de un partido amistoso. Estadio Akron, Guadalajara, México. 14 de octubre de 2025. REUTERS/Eloisa Sanchez/File Photo

La Selección de Ecuador llega a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con la nómina económicamente más valiosa de su historia. Según Transfermarkt, la plataforma de referencia en tasación de futbolistas, la Tricolor alcanza un valor de mercado de USD 437 millones, una cifra que prácticamente duplica lo que registraba el plantel en Catar 2022 y que refleja el crecimiento sostenido de sus jugadores en las principales ligas de Europa. Es la confirmación numérica de un proceso que tardó una década en madurar y que ahora tiene nombre, apellido y precio de mercado.

Moisés Caicedo encabeza la lista con un valor de mercado de USD 127,8 millones, convirtiéndose en el jugador más cotizado de la convocatoria. En segundo lugar aparece Willian Pacho, defensor del París Saint-Germain, con una valoración de USD 93 millones, mientras que el tercero es Piero Hincapié, del Arsenal, cuyo valor asciende a USD 58 millones. Además, de los 26 convocados, 24 juegan en planteles extranjeros.

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A pesar de una reciente reducción en su cotización, Caicedo se mantiene como el jugador más valioso del Chelsea y el segundo pivote más cotizado del mundo, únicamente superado por Vitinha del PSG. Su trayectoria ilustra el fenómeno de la generación: cuando llegó al Brighton en 2021, su valor era de USD 5,8 millones. En cinco años multiplicó su cotización por más de veinte.

Fotografía de Sergio Pérez, en la que puede verse en una imagen de archivo del pasado 27 de marzo al ecuatoriano Moisés Caicedo (d), durante un encuentro amistoso frente a Marruecos. EFE
Fotografía de Sergio Pérez, en la que puede verse en una imagen de archivo del pasado 27 de marzo al ecuatoriano Moisés Caicedo (d), durante un encuentro amistoso frente a Marruecos. EFE

El peso económico del plantel no se concentra solo en esos tres nombres. Futbolistas como Joel Ordóñez, Pervis Estupiñán y Nilson Angulo también aportan una parte importante al valor total, reflejando la profundidad de una generación que continúa ganando protagonismo en el escenario internacional. Transfermarkt toma en cuenta para sus valoraciones factores como la edad del jugador, el club en el que milita, su posición en la cancha y el denominado valor de recompra, es decir, la posibilidad real de transferirlo en el mercado.

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A ese valor económico se suma un palmarés colectivo sin precedentes para una selección ecuatoriana. Caicedo llegó al Mundial como campeón del Mundial de Clubes 2025 con el Chelsea, Pacho acumula dos títulos consecutivos de la UEFA Champions League, y Hincapié conquistó la Premier League con el Arsenal. Tres jugadores de la misma selección, campeones en tres competiciones distintas en una misma temporada europea.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Ecuador v Senegal - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 29, 2022 Ecuador's Piero Hincapie reacts REUTERS/Stephane Mahe/File Photo
FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Ecuador v Senegal - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 29, 2022 Ecuador's Piero Hincapie reacts REUTERS/Stephane Mahe/File Photo

La perspectiva regional sitúa a Ecuador en un lugar que antes le era ajeno. Brasil llega a la cita con una plantilla valuada en USD 985 millones y Argentina con USD 883 millones, cifras que reflejan décadas de exportación de talento a los principales clubes del mundo. Ecuador no compite con estos, pero supera con claridad a selecciones como las de Uruguay, Bolivia y Perú, y se posiciona entre las selecciones de valor medio-alto de las 48 participantes.

En el ranking global, las cinco primeras posiciones pertenecen todas a Europa: Francia lidera con más de 1.500 millones de euros, seguida de Inglaterra, España, Portugal y Alemania.

William Pacho y Moisés Caicedo son las máximas figuras de la selección de Ecuador en la actualidad.
William Pacho y Moisés Caicedo son las máximas figuras de la selección de Ecuador en la actualidad.

En el plano deportivo, Ecuador integra el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y la debutante Curazao. La Tri llega al torneo en el puesto 23 del ranking FIFA, su mejor posicionamiento histórico al momento de disputar una Copa del Mundo. La convocatoria definitiva del técnico Sebastián Beccacece dejó fuera por decisión técnica a jugadores como Alexander Domínguez, Xavier Arreaga y Jeremy Sarmiento, y registró la baja de Leonardo Campana por lesión. Aun con esas ausencias, el valor acumulado de la plantilla no se resintió de manera significativa, lo que habla de la amplitud del recambio generacional.

El plantel llega en buen estado anímico tras vencer a Arabia Saudita 2-1 en un amistoso disputado en Nueva Jersey. El debut de la Tricolor está fijado para el 14 de junio frente a Costa de Marfil, en lo que será la quinta participación de Ecuador en una Copa del Mundo y la primera en la que llega con argumentos económicos y deportivos para aspirar a ir más lejos que nunca.

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