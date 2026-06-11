Un motociclista fallecido en medio de una racha de accidentes por el mal clima en las carreteras salvadoreñas

Un motociclista murió en la carretera Troncal del Norte, en Chalatenango, tras perder el control del vehículo en medio de las fuertes lluvias. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)

Al filo de la medianoche de este jueves, socorristas de Cruz Verde Salvadoreña reportaron un accidente de tránsito mortal en la carretera Troncal del Norte, cantón El Coyolito, Chalatenango.

Un motociclista perdió la vida tras perder el control del vehículo en el carril principal, se presume la causa de las fuertes lluvias que afectaron a todo el territorio nacional.

Los socorristas asistieron a la víctima, un hombre que ya no presentaba signos vitales al momento de llegar al lugar. Las autoridades no detallaron si había más conductores involucrados en el percance.

En otro hecho, un segundo motociclista resultó lesionado luego de perder el control de su vehículo y caer a un barranco sobre el kilómetro 47 de la carretera Panamericana, en el tramo de Santa Ana hacia San Salvador, a la altura del cantón El Guineo, en El Congo. Elementos de Cruz Verde El Congo acudieron para brindar asistencia prehospitalaria al hombre, quien presentaba lesiones múltiples en diferentes partes del cuerpo. El afectado fue estabilizado en coordinación con personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y trasladado a un centro asistencial para recibir atención especializada.

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Cruz Verde Salvadoreña atendió el accidente en Chalatenango, pero la víctima ya no presentaba signos vitales al llegar los socorristas. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)

Horas más tarde, las autoridades informaron otro accidente en el kilómetro 27 de la autopista a Comalapa, a la altura de Olocuilta. Gestores del Viceministerio de Transporte (VMT) detallaron que un camión volcó y derribó árboles del arriate central. El hecho solo dejó lesionados con golpes leves y perdidas materiales. La magnitud del accidente obligó al cierre temporal del paso vehicular en el sentido que va de San Salvador hacia el departamento de La Paz.

De forma paralela, Cruz Verde Salvadoreña reportó un accidente que involucró a tres vehículos sobre el bulevar Monseñor Romero, en el sector del paso desnivel de la 17 avenida norte, Santa Tecla. Elementos de Cruz Verde Santa Tecla brindaron asistencia a dos personas lesionadas, quienes fueron estabilizadas y llevadas a un centro asistencial para recibir atención médica.

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Imágenes de un grave accidente de tránsito ocurrido durante una intensa lluvia en El Salvador. Varios vehículos resultaron con daños significativos mientras la Cruz Verde Salvadoreña atendía la emergencia.

En el oriente del país, también se registró un accidente de tránsito sobre el bypass, sector cantón Papalón, San Miguel. Socorristas atendieron a tres personas heridas; todas fueron estabilizadas en la zona y trasladadas en coordinación con el SEM a un centro asistencial.

El coordinador del Centro de Operaciones de Cruz Roja, Javier Ramírez, expuso a través de una entrevista matutina que se ha identificado un aumento en los accidentes de tránsito. Destacó la presencia de vehículos volcados y motociclistas accidentados, atribuidos a las difíciles condiciones de adherencia en las carreteras debido al mal clima.

Otro accidente de tránsito en el bypass de San Miguel dejó tres personas heridas, que fueron estabilizadas y trasladadas con apoyo del SEM. (Foto cortesía Cruz Verde Salvadoreña)

Autoridades advierten probabilidad de caídas de rocas y deslizamientos

Las constantes lluvias registradas desde el martes en el territorio salvadoreño, provocadas por la influencia de la depresión tropical Cristina, mantienen en alerta al Observatorio de Amenazas, el cual advierte sobre el incremento en la probabilidad de caída de rocas y deslizamientos de tierra a nivel nacional.

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Las precipitaciones podrían generar flujos de escombros, deslizamientos y caída de rocas, lo que representa un riesgo para la infraestructura y podría causar interrupciones en el tránsito, especialmente en el volcán de San Vicente y áreas circundantes. Las autoridades hacen énfasis en la vigilancia de los distritos de Verapaz, San Pedro Nonualco y San Juan Nonualco, donde la probabilidad de eventos peligrosos es mayor.

La combinación de lluvias intensas y terreno inestable ha complicado la circulación en distintas zonas del país, aumentando el riesgo tanto para conductores como para peatones en las principales vías. El sistema de emergencias y rescate se mantiene activo en todo el territorio salvadoreño ante cualquier eventualidad provocada por las condiciones climáticas adversas.

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