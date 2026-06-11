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Camilota eligió el mar para revelar su lado más íntimo y motivador: “Me construí entre heridas y humillaciones”

La participante de Cuestión de Peso compartió un mensaje de autovaloración y recibió palabras de cariño y reconocimiento en las redes

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Primer plano de mujer sonriente con cabello oscuro, piercing nasal, chaqueta negra brillante y camiseta gris; su mano con uñas rojas y diseño floral es visible
Camilota compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, marcando el inicio de una nueva etapa personal que generó gran expectación entre sus seguidores (Instagram)

El último año de Camila Deniz, popularmente conocida como Camilota, estuvo marcado por una sucesión de episodios que la llevaron desde la angustia más profunda hasta el desafío de reinventarse. Influencer y figura en redes sociales, Camilota supo compartir con sus seguidores cada etapa de su vida, desde el accidente de su hermano Thiago Medina en septiembre pasado, que mantuvo al joven alejado de la vida pública y en un delicado proceso de recuperación, hasta las mudanzas que la obligaron a reorganizar rutinas y espacios. Entre idas y vueltas, su regreso a Cuestión de Peso (El Trece) marcó otro punto de inflexión, mientras buscaba reencontrar cierta estabilidad tras meses de incertidumbre.

En las últimas horas, un posteo suyo en Instagram volvió a captar la atención de sus seguidores y generó repercusión en redes. En la imagen, se la pudo apreciar de espaldas, frente al mar, en la ciudad de Mar del Plata, donde participó de un evento sobre seguridad vial. Sin filtros ni poses, la mediática eligió acompañar la foto con un mensaje introspectivo y cargado de significado. “Estoy orgullosa de la mujer que soy. Me construí entre heridas, golpes de la vida, humillaciones y momentos muy duros que pensé que no iba a superar“, fueron las primeras oraciones de su publicación.

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Pasé hambre, frío, violencia y dolor, pero seguí adelante. Hoy sigo aprendiendo a reconocer que merezco las cosas lindas que me pasan, porque todo lo que soy lo conseguí luchando y sin rendirme”, cerró, a corazón abierto, ante sus seguidores.

Una mujer de espaldas, con chaqueta oscura y pantalón claro, de pie en un muelle con barandales blancos, mirando el mar y una ciudad iluminada de noche
Camilota publicó un emotivo mensaje motivacional en sus redes sociales, reflexionando sobre los desafíos superados y el inicio de una nueva etapa en su vida, acompañado de una imagen nocturna en Mar del Plata

Las palabras de la joven no tardaron en despertar una ola de respuestas en la sección de comentarios. Decenas de seguidores se sumaron con mensajes de apoyo, empatía y admiración. “Merecidísimo por todo lo que luchaste”; “¡Adelante, Cami! No le des bola a la crueldad”; “Solo vos sabes lo que pasaste, reina. ¿Criticarte? Lo harán siempre”; “Disfrutá tu resiliencia y a la gilada... nada”, escribieron algunos usuarios, reflejando el nivel de identificación que genera la influencer entre quienes siguen de cerca sus pasos.

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Aquel momento de exposición y reconocimiento personal llega, además, tras un período especialmente delicado en la salud y la vida diaria de la joven. En abril, una publicación suya encendió la alarma entre sus seguidores. Desde sus redes sociales, compartió una imagen en silla de ruedas, visiblemente afectada y con gesto adusto, mientras aguardaba ser atendida en el Hospital Paroissien, en La Matanza. Según relató en ese momento, el incidente ocurrió en plena madrugada, cuando se dirigía al baño y sufrió una caída que le provocó un intenso dolor en la rodilla izquierda. La situación la obligó a permanecer varias horas en cama, sin poder levantarse debido al dolor y la inmovilidad.

Mujer joven sentada en un banco de hospital, mirando su teléfono y sosteniendo un termo. Viste camiseta estampada y jeans azules. Pared de azulejos blancos y suelo rojo
Camilota, en el Hospital Paroissien, mientras esperaba ser atendida, después de sufrir un accidente doméstico (Instagram)

Frente a la imposibilidad de reincorporarse, Camilota solicitó ayuda y fue trasladada al hospital para recibir atención de urgencia. La imagen publicada, sin mayores detalles sobre su evolución, generó una oleada de preocupación y mensajes de aliento en sus redes. La incertidumbre sobre su estado de salud se multiplicó, especialmente entre quienes siguen su participación en Cuestión de Peso. La propia Camila se refirió a su situación en el reality de El Trece.“La eliminación, hoy pongo a mi salud primero y la rodilla que me duele. Si no puedo estar…”, dejó entrever en una publicación, dejando en suspenso su permanencia en el ciclo y priorizando el cuidado personal por sobre la exposición mediática.

Hoy, lejos de ocultar los momentos difíciles, Camilota elige compartir sus avances y retrocesos, sus miedos y logros, con una comunidad que la acompaña en cada paso. Desde Mar del Plata y frente al mar, la influencer apuesta a una nueva etapa, sosteniendo la convicción de que todo lo conseguido fue fruto del esfuerzo y la resiliencia. El apoyo de sus seguidores y la honestidad en sus publicaciones se transformaron en un motor clave para atravesar la incertidumbre y construir el presente, mientras define su futuro dentro y fuera de la pantalla.

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Camila DenizCamilotaCuestión de PesoResilienciaRedes socialesFrase motivadora

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