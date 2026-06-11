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“Nuevo look para Barcelona”: Lewis Hamilton sorprendió a los fanáticos en la antesala de una nueva carrera de Fórmula 1

El piloto británico se prepara para su nueva presentación en el Circuito de Barcelona tras robarse el protagonismo en Mónaco

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El look de Lewis Hamilton de cara al próximo Gran Premio de la F1

La llegada de Lewis Hamilton al Circuit de Barcelona-Catalunya marcó un nuevo capítulo en la temporada de la Fórmula 1, no solo desde el plano deportivo, sino también en el terreno de la imagen. El piloto de Scuderia Ferrari sorprendió a la afición y a los medios al aparecer con una transformación estética que generó debate inmediato: Hamilton dejó atrás sus características trenzas para mostrar su cabello afro completamente suelto y al natural, según destacó la cuenta oficial de Ferrari en sus redes sociales.

El video difundido por el equipo italiano bajo el mensaje “Un nuevo look para Barcelona” se viralizó en minutos. El propio Hamilton apareció recorriendo el paddock con el cabello suelto y la indumentaria oficial de la escudería italiana, abandonando su tradicional preferencia por prendas de diseñadores independientes antes de subirse al auto. La escena fue replicada y comentada por fanáticos en todo el mundo.

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Entre las reacciones más llamativas, se leyeron mensajes como: “Me encantan más las trenzas pero él sigue siendo el mejor” y “Este pelo nos va a costar 2 décimas por sector. No es aerodinámico”. La decisión de Hamilton dividió opiniones. Algunos seguidores celebraron la naturalidad del piloto británico, mientras que voces dentro del paddock sugirieron que esta imagen podría formar parte de una transición capilar antes de adoptar un nuevo peinado. “Clase, confianza, desfachatez y rendimiento máximo. Este es el Lewis que amamos y que los haters aman odiar. ¡El GOAT está realmente de vuelta!”, fue otro de los comentarios destacados en el posteo de la propia cuenta de Ferrari.

El look de Lewis Hamilton de cara al próximo Gran Premio de la F1
Lewis Hamilton se presentó con el pelo suelto en la previa al Gran Premio

La aparición de Hamilton con el cabello suelto no representa un hecho aislado. Ya el año anterior, el piloto había optado por un look similar durante el Gran Premio de Bahréin, generando un impacto comparable en redes sociales y prensa.

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En el plano deportivo, el cambio de imagen coincidió con el mejor momento del año para el siete veces campeón mundial. El pasado fin de semana, Hamilton subió al podio en el Gran Premio de Mónaco tras finalizar en la segunda posición. El piloto de Ferrari resistió sanciones de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y avanzó al segundo lugar en la clasificación del campeonato mundial de pilotos mientras que Isack Hadjdar, de Red Bull,completó el podio.

Sin embargo, el foco de atención no se limitó al ámbito deportivo. Durante el fin de semana en Mónaco, Hamilton oficializó su relación con la empresaria estadounidense Kim Kardashian, quien estuvo presente en el garaje de Ferrari siguiendo de cerca el desempeño del piloto. Tras la carrera, las cámaras captaron el momento en que Hamilton le dedicó un beso desde el podio, mientras Kardashian lo fotografiaba con su teléfono. “Es increíble tenerla aquí este fin de semana y contar con su apoyo”, expresó Hamilton a medios internacionales, en declaraciones posteriores al evento.

El look de Lewis Hamilton de cara al próximo Gran Premio de la F1
"Nuevo look", escribió la cuenta oficial de Ferrari

La actividad para Hamilton continuará de inmediato. El Gran Premio de Barcelona-Catalunya se disputará entre el 12 y el 14 de junio, según el calendario oficial de la Fórmula 1. El piloto británico tendrá actividad en las prácticas libres del viernes y sábado, aunque cederá su asiento en la primera sesión para cumplir con la normativa de pilotos novatos de la escudería. La clasificación se desarrollará el sábado por la tarde y la carrera principal está programada para el domingo a las 10 de la mañana (hora argentina).

El look de Lewis Hamilton de cara al próximo Gran Premio de la F1
El piloto británico viene de quedar segundo en Mónaco

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