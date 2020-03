Según explicó el funcionario, además de tomarles la temperatura a los viajeros, se le hará llenar un cuestionario y en caso de no presentar inconvenientes, podrán continuar con su camino. “El único que puede prohibir el tránsito es el Presidente de la Nación”, aclaró Carignano, quien pidió a la población que se queden en sus casas. “No son vacaciones ni miniturismo. El Estado estará presente para evitar el tránsito en las rutas. Es un llamado a la reflexión y a la no mirada individualista”, dijo el director de la ANSV.