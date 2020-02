En esa época, en 2003, no había surgido la difusión de la cultura cannábica. No existía la revista THC y en Internet había pocos sitios que hablaban del tema. Para la mayoría era un tema tabú. Araujo pensaba: “Políticamente se evitaba el debate. La sociedad no estaba preparada para una despenalización, y mucho menos para una legalización. Había un pensamiento pacato. De otro modo no se explica cómo a Calamaro lo llevaron a juicio por decir que era una linda noche para fumar un porrito. Una locura”.