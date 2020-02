-Gracias a Dios no me quebró la cárcel, los años que me dieron, no me quebraron las injusticias. Me puse a estudiar, a tratar de superarme y prácticamente hice tres carreras, casi cuatro, que están todas sin concluir pero eso me abrió mucho la cabeza y me ayudó a conectarme, a poder dialogar, proyectarme y tener constantemente cosas para hacer. El dinero va y viene, sí es importante y lo necesité mucho en su momento. Pero después escribí un libro junto a Luis Beldi y tengo otros proyectos. Ahora estoy por hacer un taller textil, para hacer serigrafía, estampado. Lo voy a hacer en mi casa hasta que recupere mi otra casa en Capital que está viviendo esta señora Di Tullio. Entonces, cuando recupere esa casa, me voy para Capital y dejo en esta casa montado un taller. Yo sigo para adelante, tratando de meterme en algún bolo o algún proyecto como actor, que también me gusta mucho. Estudié teatro y eso me ayudo mucho a participar en la miniserie Un gallo para Esculapio y en la misma película El robo del siglo, donde hago un cameo.