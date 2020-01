Y continuó: “Lo que pasó el sábado es un símbolo de descontrol absoluto y violencia extrema, la cual no forma parte de mi vida ni es avalada por mí, ni por mis amigxs (sic) o compañeros del género. La noche no es para eso, tampoco un show es para eso; un pogo no es para eso: hay que cuidarse y divertirse de otra forma, no que sea un campo de batalla”.