“La UAR tendrá que bajar a los clubes un mensaje. Es una locura y ellos y todos los que somos del rugby estamos desesperados. Esto le hace muy mal a un deporte que es solidario. Repito, estos pibes no son humanos, son una raza que no sé que son. Pegan una patada en la cabeza, no tienen educación. Por más que tomés no podés hacer eso. Estoy indignado con lo que pasó. Estos no son jugadores de rugby, son animales, gente que no tiene corazón. El rugby es amistad, trabajo en equipo, ayudar. No sé qué les pasó”, se lamentó.