“¿Qué le diría a alguien que piensa que es lógico no investigar porque son muy pocos casos en el mundo? Que si le estuviera pasando a ella, lo entendería. Pero no tengo nada de rencor con ellos. Si piensan distinto, bueno, que piensen lo que quieran. Para mí hay que investigar las enfermedades de todos para que todos podamos estar bien, ¿no?”, así responde Thiago a la peor cara de la realidad. Pero no solo así: también decidió cambiar el juego.