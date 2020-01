Hoy, Lucrecia tiene 37 años y Fernando 25. Con diferentes tiempos, los dos intentaron volver a servicio. Un año después del ataque, Pensa (como le dicen sus amigos) contaba que quería perfeccionarse y formar parte de un cuerpo de elite. Pero cuando regresó a la Bonaerense las cosas no fueron como esperaba. Primero, se le desprendió la malla que le habían colocado en el abdomen y volvió al quirófano. Aquella, fue la número 36. Y un tiempo después empezó a sufrir ataques de pánico y pesadillas: “Soñaba con los Lanatta. Me empecé a encerrar, no quería salir de mi casa. Cuando escuchaba un ruido me volvía loco: en Año Nuevo, cuando estallaban los fuegos artificiales, me pensaba que me estaban tiroteando. Un tiempo después, una junta médica me dijo que no estaba apto psicológicamente para seguir en la fuerza y me dio el retiro”.