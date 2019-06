Casi once años, el triple crimen de General Rodríguez se reactiva con nuevos allanamientos y detenciones. Casi once años después de la ejecución en una zanja de General Rodríguez de los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina bajo la sombra del tráfico de efedrina, por el cual fueron condenados los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, con Ibar Pérez Corradi señalado como histórico instigador del crimen, la jueza María Romilda Servini ordenó una nueva redada a la Policía de la Ciudad que según fuentes cercanas al caso terminó con 15 detenciones y once allanamientos.