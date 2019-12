“La intención no fue matarlos, pero no confiábamos en nadie, y menos en policías. No les tiré a matar, lo mismo que al gendarme. Lamento mucho los daños que sufrieron y es algo que no me enorgullece. Es como si a nosotros nos hubieran sacado de una jaula para correr mientras nos seguían, en una especie de juego de la muerte”, afirma Lanatta.