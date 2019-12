-Me muevo mucho más despacio, disfruto del anda. Soy otro, tengo otra personalidad, otra manera de ver la vida. Antes me enojaba por tonterías... si la comida estaba bien condimentada o no. Hoy valoro tener un plato caliente en la mesa, una ducha, una cama cómoda. Muchas veces no se tiene conciencia de todo lo que uno tiene, lo daba por sentado. Hoy soy un agradecido.