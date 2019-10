-Un almuerzo en su casa. Me sorprendió ver que la casa estaba llena de tablas de surf, música de fondo y que había varias personas allí. Lo primero que me llamó la atención fue el tamaño de Phil, que mide casi un metro noventa y pesa unos setenta y cinco kilos. Me preguntaba cómo harían para levantarlo todo el tiempo… Philip me saludó y me invitó a sentarme en una mesita en el jardín. Allí empezamos a conocernos. Me contó que sus pasiones eran el vino, los viajes y las amistades.