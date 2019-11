“La problemática de villa y asentamientos también es muy distinta -reparó la consultora-. En la Ciudad de Buenos Aires, por una cuestión de estructura de espacio urbano y procesos de densificación, la inquilinización es alta porque no hay más tierra nueva, sino que la gente que llega alquila piezas que los propietarios construyen en altura. En Rosario hay un proceso similar aunque no tan masivo. Pero eso no pasa en Salta y en Mendoza, donde descubrimos que la población no es inquilina, por lo que no sería el sujeto de una política de alquiler social. Por otro lado, encontramos otro tipo de sujeto que están completamente invisibilizados: madres solteras, trabajadores migrantes, trabajadores informales, mujeres en situación de violencia, ex convictos. Hay toda una cantidad de sujetos que tienen situaciones particulares de vulnerabilidad en acceso a la vivienda que en principio no son los que se ven en la Ciudad de Buenos Aires. Aquí tendemos más a pensar en villas, asentamientos, hoteles, inquilinatos, cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad de ingresos”.