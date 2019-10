Rudi Dornbusch no fue el único que aportó soluciones extremas en esas horas de oscuridad. Por ejemplo Norman Bailey, un ex-asistente especial del presidente Ronald Reagan para asuntos económicos internacionales y miembro de la National Security Council (NSA), y asesor externo de Duhalde propuso canjear deuda externa por tierra pública. No era un recién llegado para el mandatario argentino, Bailey fue uno de los que le organizó una visita a Washington en agosto de 2001. Fue en esa ocasión que Duhalde en reuniones íntimas adelantó que en poco tiempo más sería primer mandatario. "La gente tiene la sensación de que el Presidente no llega a 2003. No quieren esperar dos años más”, dijo después a un medio argentino.