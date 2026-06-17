La estrella internacional que no juega el Mundial y aprovechó para visitar Argentina: sus guiños a Boca y a River

El italiano visitó Argentina

Llegó a Buenos Aires sin anuncio previo, con el perfil bajo de quien busca desconectarse después de una temporada extenuante. Lo vieron primero en San Telmo, después en La Boca y luego en Núñez, en el hogar de River. Los que lo reconocieron en la calle tardaron un momento en procesar que ese turista de campera y mate en mano era, en efecto, uno de los defensores más cotizados del fútbol europeo.

Tiene 24 años, mide 1,88 metros y acaba de ganar la Premier League con el Arsenal, que esperó más de dos décadas para volver a levantar ese trofeo. Su selección, la italiana, en cambio, no estará en el Mundial 2026: quedó eliminada en la final del repechaje europeo ante Bosnia, tras una tanda de penales. Con las semanas libres que ese traspié le dejó, eligió la Argentina como destino.

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Su presencia en el país empezó a circular en redes sociales después de que hinchas lo reconocieran en distintos puntos de la ciudad. Fue entonces cuando el propio jugador confirmó su estadía con historias en sus cuentas personales. Lo que nadie anticipaba era el recorrido futbolero que tenía planeado: la Bombonera y el Museo del estadio Más Monumental, los dos templos del fútbol argentino, en una misma visita.

Ricardo Calafiori en su visita al Museo River

Ricardo Calafiori, italiano de 24 años, llegó a la capital argentina con tiempo libre tras una temporada cargada de compromisos. Su club, el Arsenal, se consagró campeón de la Premier League 2026 —el primer título de la liga inglesa en 22 años para el conjunto londinense— aunque cayó ante el PSG en la final de la UEFA Champions League. A eso se sumó que Italia quedó eliminada en el repechaje europeo ante Bosnia y no clasificó al Mundial 2026, lo que dejó a Calafiori con las semanas libres que otros colegas suyos pasarán en el torneo.

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La presencia del defensor en Buenos Aires comenzó a circular en redes sociales después de que hinchas lo reconocieran en distintos puntos de la ciudad. El propio jugador confirmó su estadía con historias en sus cuentas personales que mostraron recorridos por San Telmo, La Boca y la Bombonera. Allí recorrió el estadio junto a un grupo de amigos, mostró el renovado césped del campo y una postal de la tribuna de La 12. La imagen que más repercusión generó fue la del defensor tomando mate.

Nacido en Roma el 19 de mayo de 2002, Calafiori llegó al fútbol inglés en el mercado de transferencias de 2024, cuando el Arsenal desembolsó 55 millones de euros por su pase desde el Bologna. Firmó un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2029. En la selección italiana acumula 14 partidos desde su debut en junio de 2024, torneo en el que también disputó la Eurocopa de ese año.

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La otra parada futbolera de su estadía porteña fue el Museo del estadio Monumental. Un simpatizante de River lo identificó entre los pasillos del predio y le pidió una foto, imagen que también circuló en redes y que mostró la faceta más relajada del zaguero de 1,88 metros. La visita al estadio riverplatense se produjo en pleno receso del equipo de Eduardo Coudet, que arrancará su pretemporada el 21 de junio en Alicante con miras a los octavos de la Copa Sudamericana y el inicio del Clausura.