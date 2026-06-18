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La broma de Lula sobre Messi y el presente de Brasil en el Mundial tras la estupenda actuación del astro argentino

El presidente brasileño sorprendió con una frase que reflejó admiración por el rosarino. También alivianó la presión sobre la Canarinha luego del empate en el debut ante Marruecos

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El presidente de Brasil bromeó con contratar a Messi para que juegue en la selección de su país

La brillante actuación de Lionel Messi en el debut mundialista de Argentina encendió elogios en todo el planeta. A sus 38 años, el capitán albiceleste marcó tres goles frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City y, así, alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo artillero en Copas del Mundo, con 16 tantos.

En medio de la repercusión por su desempeño, este miércoles también recibió palabras de admiración por parte del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

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El mandatario brasileño abordó el presente de la selección de su país y, ante la consulta de periodistas en el marco de la cumbre del G7 en Francia, optó por un tono distendido para referirse al empate 1-1 de Brasil ante Marruecos. “Estaba pensando en contratar a Messi para jugar en Brasil”, lanzó Lula ante el medio Metrópoles.

Además de sumarse a la ola de reconocimientos hacia el astro argentino, la frase, acompañada de risas, buscó quitar dramatismo al estreno de la Canarinha, que igualó en su estreno ante Marruecos. El presidente del país vecino eligió minimizar ese resultado y justificó el empate al valorar el potencial del conjunto africano, al que calificó como el rival más fuerte del grupo.

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Lula da Silva elogió a Lionel Messi tras su triplete en el debut de la selección argentina (REUTERS/Adriano Machado)
Lula da Silva elogió a Lionel Messi tras su triplete en el debut de la selección argentina (REUTERS/Adriano Machado)

“Todos esperábamos ganar el partido. Pero empatar con Marruecos tampoco es nada grave. Más difícil fue para España empatar con Cabo Verde”, remarcó en una conversación informal previa a la conferencia oficial.

A propósito de esa sorprendente igualdad entre españoles y caboverdianos, el jefe de Estado contó que lo puso feliz el resultado. “Cada vez que un equipo más débil hace sufrir a uno más fuerte, me alegro. Tendemos a apoyar al equipo más débil, especialmente a los africanos. Equipos que nunca han ganado una Copa”, dijo.

La magnitud de la actuación de Messi se reflejó en la repercusión entre otras figuras de renombre internacional, como Ronaldo Nazario y Zlatan Ibrahimovic, quienes se sumaron a la ola de elogios.

El ex goleador brasileño afirmó que “cada vez que Messi pisa el campo, todo se vuelve histórico y elegante” y consideró que “es hora de que el mundo acepte que es el mejor jugador de todos los tiempos”.

El sueco, que fue compañero de La Pulga en el Barcelona, aseguró: “No creo que volvamos a tener otro Messi, porque es especial. Es un talento innato. Es como si el fútbol hubiera sido creado para él”.

Messi se convirtió en el máximo goleador del los Mundiales, junto a Miroslav Klose (Reuters/Jay Biggerstaff)
Messi se convirtió en el máximo goleador del los Mundiales, junto a Miroslav Klose (Reuters/Jay Biggerstaff)

En sintonía, el chileno Arturo Vidal describió al rosarino como “un extraterrestre” y sostuvo que “el único que juega en Argentina es Leo”, mientras analizaba el partido en una transmisión en directo.

Para el mediocampista trasandino, la selección dirigida por Lionel Scaloni depende casi exclusivamente de la inspiración de su capitán: “Argentina la única fe que tiene para pelear el Mundial es con él”.

Argentina volverá a jugar el próximo lunes, ante Austria en el Dallas Stadium, en Arlington. En ese mismo escenario, además, cerrará su participación en la fase de grupos, enfrentando a Jordania el sábado 27 de junio.

Por su parte, Brasil irá en busca de su primer triunfo ante Haití este viernes en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia y, por último, se medirá con Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami dentro de una semana, el miércoles 24 de junio.

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