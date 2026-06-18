Honduras

Congresista de EE.UU exige acelerar investigación del accidente aéreo en Honduras donde murió reconocido artista garífuna

El congresista estadounidense Ritchie Torres solicitó acelerar la investigación del accidente aéreo de Lanhsa en Roatán, donde falleció el reconocido artista garífuna Aurelio Martínez junto a otras 11 personas.

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El congresista estadounidense Ritchie Torres solicitó al presidente Nasry Asfura acelerar las investigaciones sobre el accidente del vuelo 018 de Lanhsa. (Foto: REUTERS/Michael A. McCoy/Archivo)
El congresista estadounidense Ritchie Torres solicitó al presidente Nasry Asfura acelerar las investigaciones sobre el accidente del vuelo 018 de Lanhsa. (Foto: REUTERS/Michael A. McCoy/Archivo)

El congresista federal de Estados Unidos por el distrito de El Bronx, Ritchie Torres, envió una carta al presidente de Honduras, Nasry Asfura, en la que solicita acelerar las investigaciones relacionadas con el accidente del vuelo 018 de la aerolínea Lanhsa, ocurrido el 17 de marzo de 2025 frente a las costas de Roatán.

En la misiva, el legislador manifestó su preocupación por la falta de avances significativos en el esclarecimiento de las causas del siniestro, que dejó un saldo de 12 personas fallecidas y cinco sobrevivientes.

Entre las víctimas se encontraba el reconocido músico, compositor y exdiputado garífuna Aurelio Martínez Suazo, considerado uno de los máximos exponentes de la cultura garífuna a nivel internacional y quien además poseía ciudadanía estadounidense.

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Torres señaló que han transcurrido más de 14 meses desde el accidente y que las familias de las víctimas continúan esperando respuestas claras sobre lo ocurrido aquella noche cuando la aeronave cayó al mar poco después de despegar del aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán con destino a La Ceiba.

El congresista expresó preocupación porque la grabadora de voz de cabina, conocida como CVR, aún no ha sido recuperada, mientras que partes importantes de la aeronave continúan sumergidas en el mar, expuestas al deterioro y a posibles daños que podrían afectar la investigación.

Entre las víctimas del accidente se encontraba el reconocido músico y exdiputado garífuna Aurelio Martínez Suazo, quien también era ciudadano estadounidense. (Foto: Archivo)
Entre las víctimas del accidente se encontraba el reconocido músico y exdiputado garífuna Aurelio Martínez Suazo, quien también era ciudadano estadounidense. (Foto: Archivo)

Asimismo, cuestionó aspectos relacionados con la independencia del proceso investigativo y pidió que se garantice la participación de organismos internacionales especializados en seguridad aérea para fortalecer la transparencia de las pesquisas.

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Entre las solicitudes planteadas al Gobierno hondureño se encuentra la autorización para recuperar los restos del avión, incluidos motores, sistemas de grabación y otros componentes considerados clave para determinar las causas exactas del accidente.

También pidió que se facilite la participación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) y de organismos especializados del Reino Unido, debido a la relevancia internacional del caso y a la procedencia de algunos componentes de la aeronave.

Según información oficial, el vuelo 018 de Lanhsa se precipitó al mar pocos minutos después de despegar de Roatán. A bordo viajaban 17 personas entre pasajeros y tripulantes.

Como resultado del accidente fallecieron 12 ocupantes, mientras que cinco lograron sobrevivir tras ser rescatados por pescadores y equipos de emergencia.

Las investigaciones preliminares indicaron que la aeronave no logró alcanzar la altitud necesaria tras el despegue, situación que derivó en la caída al mar cerca de la isla. Desde entonces, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil mantiene abierta una investigación para establecer las causas del siniestro.

El vuelo 018 de Lanhsa cayó al mar minutos después de despegar de Roatán con destino a La Ceiba, dejando un saldo de 12 fallecidos y cinco sobrevivientes. (Foto: Canal 45 / Archivo)
El vuelo 018 de Lanhsa cayó al mar minutos después de despegar de Roatán con destino a La Ceiba, dejando un saldo de 12 fallecidos y cinco sobrevivientes. (Foto: Canal 45 / Archivo)

El caso adquirió especial relevancia internacional debido a la muerte de Aurelio Martínez, una figura emblemática de la cultura garífuna y uno de los artistas hondureños con mayor reconocimiento fuera del país.

Martínez fue cantante, percusionista, guitarrista y promotor de la identidad garífuna. A lo largo de su carrera recibió reconocimientos nacionales e internacionales por su aporte a la música y a la preservación cultural de los pueblos afrodescendientes.

Ritchie Torres indicó que mantiene comunicación con familiares del artista, representantes de comunidades garífunas en Nueva York y residentes del distrito que representa, quienes continúan exigiendo respuestas sobre lo ocurrido.

Finalmente, el congresista reiteró su disposición de colaborar con las autoridades hondureñas para garantizar una investigación transparente, técnica y apegada a estándares internacionales, con el objetivo de brindar justicia y certeza a las familias de las víctimas.

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