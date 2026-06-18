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La canción de Paulo Londra que lo une a la historia de Dibu Martínez en medio del Mundial 2026

El cantante de música urbana formó parte de “Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo”, una producción que recorre la vida del arquero y ya escala en Argentina

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Paulo Londra pone su “1%” en el documental de Emiliano Martínez en Netflix
Paulo Londra pone su “1%” en el documental de Emiliano Martínez en Netflix

En medio de la efervescencia celeste y blanca que rodea el debut de la Selección Argentina frente a Argelia, el fenómeno musical se entrelaza con la fiebre mundialista. Paulo Londra, figura clave de la música urbana, se convierte en protagonista de esta atmósfera futbolera luego de que su canción “1%”, en colaboración con el puertorriqueño Eladio Carrión, fuera seleccionada para musicalizar los créditos finales de Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, el documental original de Netflix que explora la vida del arquero.

“1%” se lanzó a finales del año pasado y, desde su aparición, se posicionó como un himno de fuerza y mentalidad competitiva. Con bases de trap y hip hop, la canción despliega una letra que refleja ambición y resiliencia, conceptos que trascienden el ámbito musical y se asocian fácilmente al universo deportivo. El eje del mensaje plantea que todo lo alcanzado hasta el momento es apenas una fracción de lo que aún queda por conquistar.

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Esta perspectiva potencia la identificación con la figura del futbolista y, en este contexto, con la mentalidad de Emiliano Martínez, quien se ha transformado en símbolo de perseverancia y superación.

El documental se estrenó el 28 de mayo y en solo dos días se convirtió en lo más visto de Netflix en Argentina. La producción no se detiene en las hazañas bajo los tres palos, sino que profundiza en la historia personal de Martínez, desde su infancia en Mar del Plata hasta su consagración internacional. El relato expone los desafíos, sacrificios y la determinación que marcaron el destino del arquero, revelando su costado más humano. La elección de “1%” para cerrar la película refuerza esta narrativa, aportando una dosis de energía que acompaña la expectativa nacional ante el arranque mundialista.

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Póster de película con un dibujo de Emiliano 'Dibu' Martínez sonriendo, sosteniendo un balón de fútbol animado con rostro, sobre un niño arquero
Paulo Londra y Eladio Carrión musicalizan con “1%” los créditos finales de “Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo”, el documental de Netflix sobre Emiliano Martínez (Netflix)

El clima previo al partido se completa con nuevos aportes musicales que buscan acompañar y amplificar el fervor popular. Horas antes del encuentro con Argelia, el cantante Luqiano presentó “Selección Yo Te Sigo”, una composición que debutó en el espacio de entrevistas audiovisuales conducido por Marcelo Tinelli para Infobae. Desde su lanzamiento, la canción tuvo una rápida difusión en redes sociales y se instaló como parte de la banda sonora emocional de la jornada. La obra de Luqiano trasciende el simple aliento futbolero: en sus versos incluye homenajes al médico René Favaloro, una referencia explícita al reclamo por las Islas Malvinas y palabras dedicadas al capitán Lionel Messi, aportando una dimensión identitaria y de memoria colectiva.

El repertorio musical vinculado al Mundial sumó además el anuncio de una nueva canción a cargo de Luck Ra. El artista, reconocido por su fusión entre cuarteto y pop, comunicó la noticia a través de un video en Instagram, donde se mostró rodeado de pósters, trofeos, banderas argentinas y lució una campera celeste y blanca con el sol de mayo.

Luck Ra, un joven con cabello oscuro y chaqueta de cuero negra, sentado frente a un entrevistador de traje gris en un set de televisión con luces azules
Luck Ra anunció en Instagram la canción “Un poco de Ruido”, pensada para Messi, y anticipó “El último Baile” como parte de la previa del Mundial (Captura de video)

En ese marco, reveló que el tema, titulado “Un poco de Ruido” y compuesto junto a Juan Portella y Ramky, fue pensado especialmente para Messi. El lanzamiento vino acompañado de un adelanto titulado “El último Baile”, que rápidamente generó expectativas y reacciones en todas las plataformas digitales. La canción reúne elementos representativos del folklore nacional, desde banderas hasta referencias futbolísticas, y el propio Luck Ra la definió como la más especial de su carrera, dedicada tanto a Messi como al sentimiento colectivo de los argentinos.

En la previa al partido de Argentina contra Argelia, Luck Ra vivió una divertida tarde junto a La T y La M. En sus redes, el joven también mostró parte de su día en Kansas. “Si ven a un tipo de pelo azul en la calle soy yo buscando fernet. Vamos Argentina hoy”, escribió el cordobés en sus stories de Instagram.

Luego, Luck Ra compartió un video junto a Tobias Medrano. “Ni un segundo de historia y ya hace cag...”, describió el influencer mostrando cómo el cantante de La T y La M descorchaba un champagne y este desbordaba de espuma.

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