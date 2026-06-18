La contundente respuesta de un jugador de RD Congo al ser consultado sobre su plan para detener a Cristiano Ronaldo

Ngal'ayel Mukau, defensor de la República Democrática del Congo, habló sin rodeos sobre Cristiano Ronaldo en la zona mixta previa al debut mundialista

Tras el sorprendente empate que rescató la República Democrática del Congo ante Portugal en su debut por el Grupo K del Mundial 2026, un defensor congoleño fue consultado en zona mixta sobre si su equipo había elaborado un plan específico para contener a Cristiano Ronaldo. Su respuesta fue directa y sin rodeos, y la declaración recorrió los medios del mundo tras el encuentro en Houston.

Quien habló fue Ngal’ayel Mukau, mediocampista de la selección congoleña, en la zona mixta previa al debut de ambas selecciones en el torneo. La pregunta era previsible: Portugal llegaba al partido con Ronaldo como titular, en lo que sería su sexta participación en una Copa del Mundo, un dato que por sí solo convierte cada aparición del capitán portugués en un acontecimiento dentro del acontecimiento. Mukau, lejos de esquivar el tema, respondió con una honestidad que tomó por sorpresa a los periodistas presentes.

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“Para ser honesto, no realmente, porque sabemos que él ya no es el mismo que antes. Ahora está un poco mayor, pero aún así es uno de los mejores que ha jugado este deporte”, afirmó Mukau en la zona mixta. La frase abrió una pregunta de seguimiento inmediata: ¿acaso el defensor consideraba que Ronaldo ya no era el jugador que solía ser? Mukau no retrocedió.

“Cuando uno envejece así, no es lo mismo, no se pueden hacer los mismos esfuerzos”, respondió, y agregó una vez más que su respeto por el delantero portugués permanecía intacto.

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El capitán portugués Cristiano Ronaldo disputó su sexta Copa del Mundo ante la República Democrática del Congo en Houston (REUTERS/Annegret Hilse)

Las palabras de Mukau llegaron cargadas de una franqueza poco habitual en el protocolo de las declaraciones de un partido mundialista, donde los futbolistas suelen recurrir a fórmulas de respeto sin entrar en valoraciones sobre el estado físico o la edad de los rivales.

El defensor congoleño, lejos de eso, puso sobre la mesa una lectura concreta sobre el momento de Ronaldo: la edad pesa, los esfuerzos ya no son los mismos, y eso, según él, era un dato a tener en cuenta antes de diseñar —o no— un esquema táctico especial para frenarlo.

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Lo que siguió en el campo de juego en Houston aportó datos al contexto de esas declaraciones. Portugal empató 1-1 con la RDC en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo K.

El equipo de Roberto Martínez abrió el marcador a los seis minutos con un cabezazo de João Neves tras un centro de Pedro Neto, pero el seleccionado africano igualó en la última jugada del primer tiempo con un remate de cabeza de Yoane Wissa, delantero del Newcastle, tras un córner enviado por Arthur Masuaku.

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Ronaldo tuvo dos situaciones frente al arco congoleño en el partido y no pudo convertir en ninguna de las dos (Reuters/Troy Taormina)

Ronaldo tuvo dos situaciones frente al arco de Lionel Mpasi y no pudo convertir en ninguna. A los 68 minutos, recibió dentro del área pero la pelota le quedó demasiado atrás y su remate se fue desviado. Cinco minutos después, en una acción casi idéntica con pase de Francisco Conceição, volvió a fallar.

En el tiempo de descuento, ya con el marcador igualado, recibió nuevamente dentro del área y tampoco logró acomodarse para definir. Portugal terminó con el 75% de la posesión del balón, pero sin poder vulnerar la defensa congoleña en el segundo tiempo.

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El rendimiento de Ronaldo sobre el campo retroalimentó, de manera involuntaria, la lectura que Mukau había hecho horas antes en zona mixta. El defensor había sido consultado específicamente sobre si creía que el delantero ya no era el jugador que solía ser, y su respuesta fue la que fue: sin evasivas, con respeto declarado, pero con una posición clara sobre los efectos del paso del tiempo en cualquier futbolista.

La declaración de Mukau y el empate de la RDC ante uno de los favoritos del torneo dejaron al Grupo K con un panorama abierto de cara a la segunda fecha. Portugal jugará el martes 23 de junio frente a Uzbekistán en Houston, a las 14:00. La RDC, por su parte, enfrentará a Colombia desde las 23:00 en el Estadio Azteca de México.

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