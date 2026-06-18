Sociedad

Córdoba: murió un operario de una empresa de fibra óptica tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba

El hombre estaba realizando tareas en una zona con cables de alta tensión. Un equipo de emergencias constató el fallecimiento en el acto

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La Dirección de Bomberos y un servicio de emergencias intervinieron en el accidente laboral fatal y constataron que el trabajador murió en el acto
La Dirección de Bomberos y un servicio de emergencias intervinieron en el accidente laboral fatal y constataron que el trabajador murió en el acto

Un operario de 52 años murió este miércoles tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas en un tendido de fibra óptica en el barrio Zepa, en la ciudad de Córdoba.

El hecho se registró en avenida De la Semillería al 1800, donde personal de la Dirección Bomberos intervino tras el alerta por el incidente.

De acuerdo con la información de la Policía de Córdoba, el trabajador prestaba servicios para una empresa tercerizada y se encontraba en un sector próximo a cables de alta tensión al momento del accidente.

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Un servicio de emergencias que llegó al lugar constató el óbito. De acuerdo con la información preliminar difundida por la fuerza, el operario murió en el acto a raíz de la electrocución.

La Dirección de Bomberos desplegó efectivos en la zona para atender el siniestro. La Policía de Córdoba detalló que también se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para establecer las circunstancias del hecho. La Justicia quedó a cargo de la investigación del accidente laboral fatal.

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Hasta el momento no trascendieron datos sobre la identidad del trabajador ni sobre la empresa para la que prestaba funciones. Las circunstancias de la electrocución permanecen bajo investigación, según precisó la Policía de Córdoba.

Un hombre cayó desde cinco metros mientras trabajaba en un molino arrocero y murió

El fallecimiento de Raúl Ramón Ferreyra, de 59 años, se produjo tras caer desde una altura de cinco metros en la planta de secado Chapuis, perteneciente a un molino arrocero ubicado en la zona noroeste de San Salvador, Entre Ríos, en lo que las autoridades investigan como un accidente laboral.

El hecho tuvo lugar semanas atrás, alrededor de las 10.30, cuando un llamado al Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental puso en alerta a los servicios de emergencia sobre lo ocurrido en el establecimiento.

Campos de cereales dorados y verdes en primer plano, con grandes silos metálicos, maquinaria agrícola y cintas transportadoras al fondo bajo un cielo azul.
Raúl Ramón Ferreyra, de 59 años, murió tras caer desde cinco metros mientras trabajaba en la planta de secado Chapuis de un molino arrocero en San Salvador, Entre Ríos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información difundida por medios locales como Elonce, Ferreyra se encontraba en ese momento junto a un compañero de trabajo, ambos abocados a reubicar arroz seco en el interior de un silo a una altura aproximada de cinco metros.

Fue durante esa tarea cuando la víctima cayó desde una escalera. Las circunstancias precisas del accidente aún no fueron determinadas: las autoridades investigan si el origen fue una descompensación física o un resbalón, y la secuencia exacta de los hechos permanece bajo análisis.

Al llegar al lugar, el personal de salud del hospital local y efectivos policiales constataron que Ferreyra no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su muerte en el sitio. Los equipos de emergencia habían respondido con rapidez al llamado inicial.

La Fiscalía de turno tomó intervención de forma inmediata. Dispuso la concurrencia del médico policial y del equipo de Policía Científica, quienes ejecutaron las pericias necesarias para reconstruir la mecánica del accidente y establecer si existieron fallas humanas, condiciones de riesgo en el entorno laboral o factores de otra índole que pudieran haber incidido en el desenlace.

Por disposición del médico forense, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Concordia, donde se realizará la autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte. Las actuaciones judiciales avanzan con el objetivo de reconstruir las circunstancias que rodearon el hecho y evaluar todas las variables que pudieron haber contribuido al accidente.

El episodio generó un fuerte impacto en la comunidad de San Salvador y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en los entornos industriales de la región. Según declaró el jefe policial Leonardo Morales a Análisis Digital, “aún no se sabe si se descompensó o si sufrió un resbalón”, y remarcó que será la investigación la que determine las causas concretas. El caso permanece bajo análisis judicial, mientras la conmoción se mantiene en el ámbito laboral local.

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