Un colectivo de larga distancia chocó contra un camión en una ruta de Salta: un muerto y al menos 24 heridos

El micro de la empresa 20 de Junio viajaba de Mendoza a Jujuy cuando embistió la parte trasera de un camión que transportaba carbón

Un choque frontal entre un colectivo de larga distancia y un camión dejó al menos 24 heridos y un muerto en la madrugada del miércoles sobre la ruta nacional 9, en la intersección con la 34, a la altura del kilómetro 1522, entre las localidades salteñas de Metán y Güemes.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 cuando el colectivo de la empresa 20 de Junio, que cubría el trayecto Mendoza-Jujuy, embistió la parte trasera de un camión de la firma Transporte Victoria que transportaba un cargamento de carbón. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido de marcha al momento de la colisión, según las primeras informaciones de medios locales.

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El impacto fue de tal magnitud que varias personas quedaron atrapadas dentro del micro, incluido uno de los choferes, que tuvo que ser rescatado entre los hierros por los equipos de emergencia. Los dos vehículos sufrieron daños estructurales de consideración.

Los 24 heridos del accidente en Salta fueron derivados al Hospital Dr. Joaquín Castellanos de General Güemes y una mujer sufrió fractura de pierna

De las 24 personas trasladadas, al menos una mujer resultó con fractura de pierna, mientras que el resto presentaba heridas de menor gravedad. Todos los lesionados fueron derivados al Hospital Dr. Joaquín Castellanos de General Güemes, donde quedaron bajo observación médica, según indicó el portal Las 24 Horas de Jujuy. No trascendió información oficial sobre el estado actualizado de cada uno de los pacientes.

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Tras el siniestro, se desplegó un operativo en la zona con la participación de bomberos voluntarios General Belgrano de Güemes, gendarmes, efectivos policiales, personal de Seguridad Vial y equipos de emergencia. La ruta nacional 9/34 permaneció cortada durante varias horas mientras los rescatistas liberaban a los ocupantes atrapados y los peritos avanzaban con las tareas de rigor.

Peritos de Criminalística trabajan en la reconstrucción de la mecánica del siniestro para determinar cómo se produjo la colisión y establecer las responsabilidades del caso. Las causas del choque aún son materia de investigación y se espera por novedades en cuanto a la evolución de los lesionados.

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Un impresionante choque múltiple dejó cuatro muertos y varios heridos

Otro choque múltiple en la Ruta Nacional 12, en Isla Talavera y cerca del complejo Zárate - Brazo Largo, dejó cuatro muertos y varios heridos

Un brutal accidente múltiple dejó al menos cuatro víctimas fatales y varios heridos sobre la Ruta Nacional 12. El siniestro ocurrió días atrás, a la altura del kilómetro 98, en la zona de Isla Talavera, próximo al complejo Zárate - Brazo Largo, que vincula la provincia de Buenos Aires con Entre Ríos.

Según la información disponible hasta el momento, el choque tuvo como protagonistas a dos autos y una camioneta. Medios locales reportaron que, por razones aún bajo investigación, los vehículos colisionaron entre sí y uno de ellos volcó, con un saldo fatal de cuatro personas.

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El hecho se produjo este lunes por la tarde en el sector bonaerense del Delta, entre los dos puentes del complejo vial. Este tramo forma parte de la Autovía del Mercosur, uno de los corredores de mayor circulación del país, que conecta Buenos Aires con las provincias del litoral argentino.

A raíz del siniestro, Vialidad Nacional emitió un comunicado con el cierre total de la calzada en sentido norte-sur, es decir, desde Entre Ríos hacia Buenos Aires. El organismo instó a los conductores a respetar las indicaciones del personal desplegado en el lugar y a prever demoras significativas hasta la restitución del tránsito normal.

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Pasadas las 19, las autoridades habilitaron un carril en dirección a Buenos Aires, aunque mantuvieron el llamado a extremar precauciones en el sector.

En el lugar actuaron fuerzas de seguridad, equipos de emergencia y personal de Seguridad Vial, con tareas simultáneas de asistencia a las víctimas, ordenamiento del tránsito y relevamiento pericial. La remoción de los vehículos involucrados también integraba el operativo al momento de elaborarse esta información.

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La cifra exacta de heridos no tuvo confirmación oficial, aunque fuentes vinculadas al operativo indicaron a medios locales que varios ocupantes de los vehículos recibieron atención de los servicios de emergencia en el lugar.