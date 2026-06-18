El presidente Abinader convocará al Consejo de Gobierno y a los alcaldes por la temporada ciclónica

Luis Abinader anunció en Santo Domingo un Consejo de Gobierno y una reunión con autoridades municipales para aplicar el Plan de Contingencia de la temporada ciclónica 2026. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente Luis Abinader anunció este miércoles en Santo Domingo la convocatoria de un Consejo de Gobierno y una reunión con autoridades municipales tras recibir el Plan de Contingencia de la Temporada Ciclónica 2026, con el objetivo de que todas las instituciones del Estado y los gobiernos locales operen bajo una misma planificación y garanticen una respuesta efectiva ante emergencias durante un período que, según las autoridades, se perfila activo.

La temporada ciclónica en el Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre de 2026, y ante esas proyecciones las autoridades llamaron a la población a informarse por canales oficiales, conocer sus planes familiares de emergencia y seguir las orientaciones de los organismos competentes.

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Durante el acto en el Centro de Operaciones de Emergencias, Abinader explicó que la próxima semana convocará primero al Consejo de Gobierno y después a toda la municipalidad para que ambas instancias asuman el Plan Nacional de Contingencia. El mandatario dijo que la intención es “planificarnos y prepararnos para cualquier eventualidad”.

El Gobierno convocará a ministros y alcaldes para aplicar un mismo plan de respuesta

Abinader sostuvo que la preparación no debe limitarse a tormentas y huracanes, sino abarcar otros fenómenos vinculados a los cambios climáticos, incluido El Niño. El presidente afirmó que, “según los expertos”, el calentamiento global está llevando al país a “tiempos de extremos”.

La temporada ciclónica 2026 en el Atlántico se extenderá del 1 de junio al 30 de noviembre y las autoridades pidieron seguir canales oficiales y planes familiares de emergencia. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Para ilustrarlo, señaló que hace un mes se registraban granizadas y ahora hay calor intenso. A partir de ese contraste, insistió en que el país necesita elevar de forma continua sus niveles de preparación y planificación.

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El presidente también aseguró que el Gobierno actuará de forma coordinada y “como un solo gobierno” para responder ante cualquier emergencia. Esa definición fue presentada como el criterio operativo con el que se ejecutará el plan durante la temporada.

El Plan Nacional de Contingencia, presentado por el COE, tiene como propósito fortalecer la capacidad de preparación, coordinación y respuesta del país frente a posibles fenómenos hidrometeorológicos de la presente temporada ciclónica.

La simulación evaluó alertas, evacuación y asistencia humanitaria

Durante la actividad se realizó una simulación sobre el impacto hipotético de un fenómeno atmosférico de gran intensidad en distintas regiones del país. El ejercicio permitió evaluar protocolos de comunicación, coordinación interinstitucional, movilización de recursos, procedimientos de alerta temprana, evacuación preventiva y asistencia humanitaria previstos en el Plan de Contingencia 2026.

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El director del COE, el mayor retirado Juan Manuel Méndez García, definió este tipo de práctica como una herramienta para detectar fortalezas y oportunidades de mejora en la gestión del riesgo. Méndez García dijo que “la preparación es la mejor herramienta para proteger vidas”.

El director agregó que el ejercicio permite comprobar la capacidad de respuesta de las instituciones y reforzar la coordinación necesaria para actuar con eficiencia ante amenazas que puedan afectar al territorio nacional durante la temporada ciclónica.

El COE presentó el Plan Nacional de Contingencia para fortalecer la preparación, la coordinación y la respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos de la temporada ciclónica. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Según las autoridades, la simulación también sirvió para verificar las capacidades operativas de los organismos de socorro y de las instituciones de apoyo. La prueba incluyó la revisión de la disponibilidad de recursos y de la eficacia de los procesos establecidos para la atención y la recuperación ante posibles emergencias.

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En la jornada participaron el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones Eduardo Estrella; la directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Gloria Ceballos; el titular de la Defensa Civil, Juan Salas; el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz por la Policía Nacional; el coronel Randolfo Rijo Gómez del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, y Olmedo Caba por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, además de representantes de otras instituciones del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.

Con esta simulación, las autoridades indicaron que el Gobierno dominicano busca seguir fortaleciendo las capacidades nacionales de prevención, preparación y respuesta ante desastres mediante una gestión del riesgo articulada y orientada a proteger a la población.

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