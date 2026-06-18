Descubren en un meteorito pistas inéditas sobre el interior de Marte: qué revela sobre su historia geológica

Un meteorito marciano en Canadá revela la primera presencia confirmada de granate en una muestra de Marte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina científica de un museo canadiense se vio alterada cuando un pequeño fragmento de meteorito reveló la primera aparición confirmada de granate en una muestra marciana. Este hallazgo, liderado por un equipo internacional de científicos, podría transformar el entendimiento de la evolución geológica del planeta rojo.

El meteorito, identificado como NWA 8171, permanecía en la colección del Royal Ontario Museum (ROM) hasta que Tanya Kizovski, profesora asistente de ciencias de la Tierra en la Brock University, decidió analizar en detalle su composición. A simple vista, el fragmento parecía contener piroxeno, un mineral común en Marte. Sin embargo, una revisión exhaustiva con equipos de microanálisis y láser detectó algo inédito: granate, un mineral muy apreciado en la Tierra tanto por su belleza como por su capacidad de registrar procesos geológicos extremos.

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“Esta pequeña sección del meteorito resultó muy interesante y la química era un poco inusual”, explicó Kizovski. Al profundizar en el análisis, el equipo internacional identificó el granate, algo que no se había logrado antes en muestras marcianas.

El meteorito, identificado como NWA 8171, pertenece a la colección del Royal Ontario Museum (https://doi.org/10.7185/geochemlet.2619)

El granate, clave para descifrar el pasado geológico de Marte

En nuestro planeta, el granate es considerado un mineral fundamental para los geólogos. Su estructura permite almacenar información sobre las condiciones de temperatura, presión y procesos tectónicos que han afectado a una roca. Es decir, funciona como una especie de “caja negra” de la historia geológica.

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La identificación de granate en el meteorito NWA 8171 sugiere que Marte experimentó procesos similares a los de la Tierra, donde el calor y la presión transforman las rocas. Según explicó la propia Kizovski, “el proceso de metamorfismo transforma rocas ígneas o sedimentarias en nuevas formas bajo exposición a calor extremo, alta presión o fluidos calientes”. Esto significa que el granate podría haberse formado en el interior marciano, bajo condiciones extremas, o tras el impacto de un meteorito.

La gran pregunta que persiste entre los científicos es si el granate se formó en Marte o si llegó a su superficie incorporado en otro cuerpo celeste. “Todavía no podemos afirmar de manera definitiva si la roca con granate se generó en Marte o si provino de un impacto de meteorito externo”, advirtió Kizovski.

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El granate se considera un mineral clave para descifrar procesos geológicos extremos en la Tierra

Para despejar esta incógnita, el equipo de investigación considera necesario analizar los isótopos de oxígeno presentes en el mineral. Los isótopos son variantes de un elemento que tienen diferente cantidad de neutrones, y su estudio podría confirmar si la roca es de origen marciano o si procede de otro planeta o asteroide. No obstante, este análisis implica destruir parte de la muestra, un paso que por ahora los científicos han evitado debido a la rareza del hallazgo.

Un nuevo capítulo para la geología planetaria

La investigación, publicada en la revista Geochemical Perspectives Letters, fue coordinada por Tanya Kizovski junto a especialistas como James Darling, profesor de ciencias planetarias de la University of Portsmouth. “Este descubrimiento suma una dimensión sorprendente a la comprensión de la geología de Marte y abre una ventana emocionante hacia la evolución de nuestro vecino planetario”, sostuvo Darling.

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El equipo aún no determina si el granate se formó en Marte o provino de otro cuerpo celeste NASA

El hallazgo de granate en una roca marciana no solo amplía la diversidad de minerales conocidos en el planeta rojo, sino que ofrece un nuevo recurso para comparar la evolución de la corteza y el manto de Marte con los de la Tierra. De acuerdo con Kizovski: “Este nuevo tipo de roca con granate podría aportar pistas sobre los cambios que ha experimentado Marte a lo largo de su historia y sobre los entornos antiguos que permitieron la formación de este mineral y otros relacionados”.

La comunidad científica espera poder estudiar en el futuro los isótopos de la muestra y comparar estos datos con los recolectados por las misiones robóticas en la superficie marciana. Según explicó Kizovski, “medir los isótopos de oxígeno ayudaría a confirmar si el granate es de origen marciano o si proviene de un impactador exótico”.

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Mientras tanto, la muestra de NWA 8171 se mantiene bajo observación en el ROM, donde la curadora Kim Tait y la asistente de investigación Jessica Tomacic continúan el análisis junto a Darling. La esperanza es que nuevas comparaciones con datos de rovers y observaciones orbitales permitan avanzar en la comprensión del origen y la historia del granate en Marte.