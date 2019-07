La salida de De la Rúa es un trauma para los argentinos pero, sobre todo, para los radicales, que tienen gran dificultad para hablar de un tema que los tiene como principales responsables. La llegada a la presidencia de un hombre que no estaba debajo del ala de Alfonsín no fue sencilla y la personalidad del que fuera el senador nacional más joven de la historia, no ayudó demasiado.