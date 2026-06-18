Tragedia en Honduras: Siete policías mueren y más de 20 resultan heridos en fatal accidente con rastra en Comayagua

Equipos de rescate trabajaron durante varias horas para atender a los heridos. (FOTO: X)

Una de las mayores tragedias viales que ha golpeado a la Policía Nacional en los últimos años se registró este miércoles en la cuesta de El Rodeo, sobre la carretera CA-5, donde al menos siete agentes policiales fallecieron y más de una veintena resultaron heridos tras un violento accidente entre un autobús institucional y una rastra.

De acuerdo con información preliminar brindada por autoridades policiales, en la unidad de transporte viajaban aproximadamente 35 uniformados que regresaban de la ciudad de Comayagua luego de realizar diligencias relacionadas con la entrega de indumentaria policial.

El director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, comisionado Wilber Mayes Ríos, confirmó que entre las víctimas mortales se encuentran cinco hombres y dos mujeres, mientras que varios de los lesionados fueron trasladados de emergencia a distintos centros asistenciales debido a la gravedad de sus heridas.

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Los uniformados regresaban de una misión relacionada con la entrega de indumentaria policial. (FOTO: X)

Según los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando una rastra impactó contra el costado izquierdo del autobús policial mientras ambos vehículos transitaban por la peligrosa cuesta de El Rodeo, uno de los tramos más transitados y de mayor riesgo de la carretera CA-5.

Las circunstancias exactas del percance continúan bajo investigación. Sin embargo, versiones preliminares indican que el vehículo pesado habría invadido el carril por donde se conducía el autobús de la Policía Nacional. Las autoridades informaron que el conductor de la rastra se encuentra bajo requerimiento mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Las imágenes muestran un accidente de tránsito en una carretera. Un autobús o furgoneta blanca está severamente dañada y parcialmente volcada. Numerosas personas, incluyendo personal uniformado, asisten a individuos tendidos en el asfalto. Escombros de los vehículos están dispersos por la calzada. Camiones de gran tamaño están detenidos en la vía. La secuencia registra la respuesta de emergencia ante un choque múltiple en una zona arbolada.

Tras el impacto, equipos del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, personal de Copeco, policías y paramédicos se movilizaron rápidamente hacia la zona para atender a los heridos y coordinar las labores de rescate.

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A través de un comunicado oficial, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) expresó sus condolencias a la Policía Nacional y a las familias de los agentes fallecidos, además de confirmar que desde el primer momento se activaron equipos de respuesta y atención prehospitalaria para apoyar las labores de emergencia.

“Nos unimos al dolor que embarga a la familia policial hondureña ante la pérdida de valiosos servidores públicos que dedicaban su labor a la protección y seguridad de la población”, señaló la institución en su pronunciamiento.

El hecho es considerado uno de los accidentes más graves que ha afectado a la institución policial en los últimos años. (FOTO: X)

La Policía Nacional informó que los uniformados se dirigían de regreso hacia el departamento de El Paraíso luego de haber acudido a recoger equipo institucional en Comayagua.

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Mientras tanto, los hospitales de la zona permanecen en alerta para atender a los agentes lesionados, algunos de los cuales presentan heridas de consideración.

El trágico hecho provocó consternación a nivel nacional y generó múltiples mensajes de solidaridad por parte de instituciones gubernamentales, organismos de socorro y ciudadanos que lamentaron la pérdida de los uniformados.

El autobús policial quedó severamente destruido tras el impacto registrado en la CA-5. (FOTO: X)

Las autoridades continúan trabajando en la identificación oficial de todas las víctimas y en la recopilación de evidencias que permitan esclarecer la mecánica del accidente.

La carretera CA-5, especialmente en el sector de El Rodeo, ha sido escenario de numerosos accidentes de tránsito debido al alto flujo vehicular y la circulación constante de transporte pesado. Las investigaciones determinarán en las próximas horas las responsabilidades correspondientes en este nuevo hecho que enluta a Honduras.

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