Honduras

Tragedia en Honduras: Siete policías mueren y más de 20 resultan heridos en fatal accidente con rastra en Comayagua

Siete agentes de la Policía Nacional perdieron la vida y más de 20 resultaron heridos tras el choque entre un autobús institucional y una rastra en la cuesta de El Rodeo, Comayagua.

Guardar
Google icon
Equipos de rescate trabajaron durante varias horas para atender a los heridos. (FOTO: X)
Equipos de rescate trabajaron durante varias horas para atender a los heridos. (FOTO: X)

Una de las mayores tragedias viales que ha golpeado a la Policía Nacional en los últimos años se registró este miércoles en la cuesta de El Rodeo, sobre la carretera CA-5, donde al menos siete agentes policiales fallecieron y más de una veintena resultaron heridos tras un violento accidente entre un autobús institucional y una rastra.

De acuerdo con información preliminar brindada por autoridades policiales, en la unidad de transporte viajaban aproximadamente 35 uniformados que regresaban de la ciudad de Comayagua luego de realizar diligencias relacionadas con la entrega de indumentaria policial.

El director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, comisionado Wilber Mayes Ríos, confirmó que entre las víctimas mortales se encuentran cinco hombres y dos mujeres, mientras que varios de los lesionados fueron trasladados de emergencia a distintos centros asistenciales debido a la gravedad de sus heridas.

PUBLICIDAD

Los uniformados regresaban de una misión relacionada con la entrega de indumentaria policial. (FOTO: X)
Los uniformados regresaban de una misión relacionada con la entrega de indumentaria policial. (FOTO: X)

Según los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando una rastra impactó contra el costado izquierdo del autobús policial mientras ambos vehículos transitaban por la peligrosa cuesta de El Rodeo, uno de los tramos más transitados y de mayor riesgo de la carretera CA-5.

Las circunstancias exactas del percance continúan bajo investigación. Sin embargo, versiones preliminares indican que el vehículo pesado habría invadido el carril por donde se conducía el autobús de la Policía Nacional. Las autoridades informaron que el conductor de la rastra se encuentra bajo requerimiento mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Las imágenes muestran un accidente de tránsito en una carretera. Un autobús o furgoneta blanca está severamente dañada y parcialmente volcada. Numerosas personas, incluyendo personal uniformado, asisten a individuos tendidos en el asfalto. Escombros de los vehículos están dispersos por la calzada. Camiones de gran tamaño están detenidos en la vía. La secuencia registra la respuesta de emergencia ante un choque múltiple en una zona arbolada.

Tras el impacto, equipos del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, personal de Copeco, policías y paramédicos se movilizaron rápidamente hacia la zona para atender a los heridos y coordinar las labores de rescate.

PUBLICIDAD

A través de un comunicado oficial, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) expresó sus condolencias a la Policía Nacional y a las familias de los agentes fallecidos, además de confirmar que desde el primer momento se activaron equipos de respuesta y atención prehospitalaria para apoyar las labores de emergencia.

“Nos unimos al dolor que embarga a la familia policial hondureña ante la pérdida de valiosos servidores públicos que dedicaban su labor a la protección y seguridad de la población”, señaló la institución en su pronunciamiento.

El hecho es considerado uno de los accidentes más graves que ha afectado a la institución policial en los últimos años. (FOTO: X)
El hecho es considerado uno de los accidentes más graves que ha afectado a la institución policial en los últimos años. (FOTO: X)

La Policía Nacional informó que los uniformados se dirigían de regreso hacia el departamento de El Paraíso luego de haber acudido a recoger equipo institucional en Comayagua.

Mientras tanto, los hospitales de la zona permanecen en alerta para atender a los agentes lesionados, algunos de los cuales presentan heridas de consideración.

El trágico hecho provocó consternación a nivel nacional y generó múltiples mensajes de solidaridad por parte de instituciones gubernamentales, organismos de socorro y ciudadanos que lamentaron la pérdida de los uniformados.

El autobús policial quedó severamente destruido tras el impacto registrado en la CA-5. (FOTO: X)
El autobús policial quedó severamente destruido tras el impacto registrado en la CA-5. (FOTO: X)

Las autoridades continúan trabajando en la identificación oficial de todas las víctimas y en la recopilación de evidencias que permitan esclarecer la mecánica del accidente.

La carretera CA-5, especialmente en el sector de El Rodeo, ha sido escenario de numerosos accidentes de tránsito debido al alto flujo vehicular y la circulación constante de transporte pesado. Las investigaciones determinarán en las próximas horas las responsabilidades correspondientes en este nuevo hecho que enluta a Honduras.

Temas Relacionados

Accidente en El Rodeopolicías fallecidos Honduras,Comayaguarastra y bus policial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ministerio de Gobernación de Guatemala iniciará el 18 de junio las pruebas para bloquear señales en las cárceles

La cartera busca frenar actividades delictivas que aún se coordinan desde centros de detención, tras instalar equipos importados y completar una programación que debe sincronizarse con las empresas que prestan los servicios

El Ministerio de Gobernación de Guatemala iniciará el 18 de junio las pruebas para bloquear señales en las cárceles

Economía estable, pero con hambre: informe expone dificultades de miles de familias hondureñas

El aumento del costo de vida sigue afectando el acceso a la alimentación y otros gastos básicos, según un nuevo informe sobre la situación del país

Economía estable, pero con hambre: informe expone dificultades de miles de familias hondureñas

Nicaragua: el obispo Silvio Báez llama a denunciar la crueldad de las dictaduras

En una homilía pronunciada el 14 de junio en la parroquia Santa Agatha, en Florida, el prelado afirmó que el mandato evangélico incluye enfrentar el miedo, la represión y la miseria

Nicaragua: el obispo Silvio Báez llama a denunciar la crueldad de las dictaduras

Ajedrez en Toronto: el duelo de técnicos en el partido de Ghana vs Panamá

Posesión contra contragolpe. Así se define el choque de hoy entre Ghana vs Panamá, donde el debutante Thomas Christiansen mide su pizarra ante el maestro de la estrategia mundialista, Carlos Queiroz.

Ajedrez en Toronto: el duelo de técnicos en el partido de Ghana vs Panamá

Suspensión de clases causa pérdidas de USD 4,471 millones en la educación pública de República Dominicana, según Educa

El monitor de la organización registró 1,384 horas de docencia interrumpida y 61 días lectivos afectados en 7,921 centros públicos y semioficiales durante el ciclo 2025-2026, con base en datos de las 18 regionales del país

Suspensión de clases causa pérdidas de USD 4,471 millones en la educación pública de República Dominicana, según Educa

TECNO

El secreto de los robots de compañía para hombres y mujeres: un amor automatizado de fondo

El secreto de los robots de compañía para hombres y mujeres: un amor automatizado de fondo

Silent Hill 2 Remake trae su distopía digital de 2084 a Nintendo Switch 2: cuál es la historia

Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo: cómo saber si las fotos son reales o falsas

Cómo ver partidos de Argentina, Portugal y RD Congo sin que tu internet se desconecte

Sitios web y apps para ver partidos de grupos del Mundial 2026 gratis: por qué son peligrosas

ENTRETENIMIENTO

Terry Crews revela que pasaba horas viendo pornografía antes de superar su adicción

Terry Crews revela que pasaba horas viendo pornografía antes de superar su adicción

Fueron vecinas de niñas y hoy son inseparables: el curioso origen de la amistad de Jamie Lee Curtis y Mariska Hargitay

Los Grammy 2027 incorporan 5 nuevas categorías: cuáles son y qué géneros ganan protagonismo

Jeremy Allen White respaldó la prohibición británica de redes sociales para menores: “Es asombroso lo adictivo que es todo esto”

Lukas Gage adelanta detalles del reboot de ‘Prison Break’: “Va a ser una locura”

MUNDO

El grupo terrorista Hezbollah rechazó el desarme y fijó condiciones para cualquier negociación con Israel

El grupo terrorista Hezbollah rechazó el desarme y fijó condiciones para cualquier negociación con Israel

Finlandia levantó las limitaciones legales sobre el manejo y traslado de armas nucleares

Dos estatuas romanas de 1.700 años con el nombre “Lícurgo” aparecen en Israel: por qué desconciertan a los expertos

Jeremy Allen White respaldó la prohibición británica de redes sociales para menores: “Es asombroso lo adictivo que es todo esto”

Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente