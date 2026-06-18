María Vázquez compartió las postales de sus soñadas vacaciones en Ibiza: “Amor a primera vista”

El vestido corto con crochet y encaje, uno de los looks más celebrados del viaje

María Vázquez eligió Ibiza para sus vacaciones europeas y lo contó con pocas palabras en su cuenta de Instagram: “Amor a primera vista”. La publicación reúne una serie de imágenes que muestran a la empresaria y modelo recorriendo la isla balear con una propuesta de moda que gira en torno al blanco, el lino y el encaje.

La primera foto del carrusel, la que más repercusión generó entre sus seguidores, la muestra en un pasillo de madera rústica flanqueado por paredes de paja, con un vestido corto blanco de tirantes anchos, detalles de crochet en el escote y una franja de encaje en el ruedo. El conjunto lo completa con sandalias planas de cuero marrón, una pequeña cartera oscura y anteojos de sol circulares con marco dorado. Al cuello, un collar de piedras en tonos ámbar que rompe la paleta monocromática con un acento cálido.

PUBLICIDAD

El beach club de estética rústica donde la modelo almorzó durante su estadía en la isla

Las aguas cristalinas de lo que parece ser Formentera, parada obligada del viaje

Bikini negro, gorra y anteojos de aviador: el look de María Vázquez para los días en el mar

Fruta fresca a bordo: la merienda de María Vázquez en alta mar

El resto de las imágenes amplía el relato visual del viaje. Vázquez aparece en distintos contextos de la isla: a bordo de una lancha con bikini negro, gorra y anteojos de sol de aviador, con el mar Mediterráneo de fondo; en el espejo de una villa con pileta, también en bikini negro; y en un restaurant de playa de estética rústica, con techo de caña y vista directa al agua turquesa, donde se la ve junto a una acompañante.

El vestido bordo ajustado, el look que más contraste generó en todo el carrusel

Con el puerto ibicenco de fondo y una frutilla en mano, una postal del viaje a bordo de la lancha

El blanco es el hilo conductor de la mayoría de sus looks. Además del vestido corto con crochet, luce un conjunto con encaje y mangas amplias sentada en los jardines de lo que parece ser su alojamiento, con palmeras y vegetación mediterránea de fondo, y un vestido largo de lino con detalle de encaje en la cintura frente al mar abierto. La paleta monocromática se repite con variaciones en la textura: lino fluido, algodón con volados y encaje calado conviven a lo largo del viaje.

PUBLICIDAD

La costa rocosa de Ibiza desde el agua, con otra embarcación visible en el horizonte

De espaldas y en bikini negro: el guiño estético de María Vázquez desde la villa

La silueta de Dalt Vila sobre la colina, vista desde el paseo marítimo de Ibiza

María Vázquez con su hija en el beach club, con el vestido blanco de crochet y collar de ámbar

De todas maneras, no todo fue blanco. En una de las imágenes más llamativas del conjunto, la modelo aparece con un vestido largo color bordo, ajustado y de tela con caída fluida, frente a una pared blanca encalada y una buganvilla de flores fucsias. El contraste entre el tono vino del vestido, el verde intenso de la vegetación y el blanco de la arquitectura ibicenca produce una imagen de fuerte impacto visual. Completa el look con un bolso pequeño oscuro, sandalias planas a tono y varios collares superpuestos, entre ellos uno con una piedra grande en verde agua.

El conjunto blanco con encaje y mangas amplias, otro de los looks del viaje

La luz del atardecer sobre los adoquines de Dalt Vila, el casco histórico amurallado de Ibiza

A bordo de la lancha con su hija, antes de zarpar desde el puerto de Ibiza

Las jornadas en el mar también tuvieron su registro. Vázquez documentó una salida en lancha con bikini negro de triángulo con detalles dorados en la pretina, gorra y anteojos de aviador de marco dorado. En otra toma desde la misma embarcación, aparece sentada con el puerto de Ibiza de fondo, mordiendo una frutilla, con un collar de charms oscuros al cuello. A bordo también fotografió un bowl con cerezas y otro con frutillas sobre la cubierta de madera, bajo el sol del mediodía. Desde el agua, captó la estela de espuma blanca que dejaba la lancha al alejarse de la costa rocosa de la isla, con otra embarcación visible en el horizonte y las colinas de Ibiza al fondo.

PUBLICIDAD

El vestido largo de lino con detalle de encaje en la cintura, frente al Mediterráneo abierto

Alcachofas al aceite de oliva, parte del menú en uno de los beach clubs de la isla

Entre palmeras y adelfas rosas, María Vázquez con vestido largo blanco en los jardines del hotel

La villa mediterránea que sirvió de base para el recorrido ibicenco de la modelo argentina

El alojamiento elegido aparece en varias tomas: una villa de arquitectura mediterránea con paredes blancas, jardines tropicales con palmeras altas, cactus, buganvillas y rosales, y una pileta exterior. En una de las fotos, María se fotografió de espaldas en el reflejo de un espejo antiguo de madera tallada, con bikini negro, que da directamente a la zona de la pileta. La imagen funciona como un guiño estético: el marco de madera con relieves contrasta con la austeridad del bikini y la arquitectura blanca del fondo.

Las fotografías también registran los lugares que la esposa de Adolfo Cambiaso visitó: las calles empedradas de Dalt Vila, el casco histórico amurallado de Ibiza, al atardecer, con la luz del sol entrando por un arco de piedra antigua sobre el adoquinado; las aguas turquesas de lo que parece ser Formentera, con su banco de arena blanca al fondo y kayaks en el agua; y la vista panorámica del puerto desde el paseo marítimo, con la silueta de la ciudad vieja sobre la colina enmarcada por hojas de palmera. En el plano gastronómico, el viaje incluyó una mesa con alcachofas al aceite de oliva y shots de gazpacho en un beach club de madera y caña, y los ya mencionados bowls de fruta fresca a bordo de la embarcación.

PUBLICIDAD