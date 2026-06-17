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El blooper del presidente del Atlético de Madrid al hablar sobre el futuro de Julián Álvarez: “Cómo no va a conocer a la figura”

Ante la insistencia de los periodistas sobre la oferta del Real Madrid por el delantero, Enrique Cerezo ratificó el rechazo del club y remitió a cualquier interesado a una cláusula de rescisión de 500 millones de euros

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Ante la insistencia de los periodistas sobre la oferta del Real Madrid por el delantero, Enrique Cerezo ratificó el rechazo del club y remitió a cualquier interesado a una cláusula de rescisión de 500 millones de euros

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, confirmó este miércoles que la única oferta que aceptará de parte del Real Madrid para hacerse con el delantero de la selección argentina Julián Álvarez será la de su cláusula de rescisión. Aunque en el intento de zanjar el tema ante la prensa terminó en un blooper, rebautizando al jugador con un apellido que no es el suyo. Lo que empezó como una declaración rotunda sobre el futuro del Araña derivó en un momento que no pasó inadvertido para nadie.

La escena tuvo lugar en el Sports Summit Madrid, el encuentro sobre industria del deporte celebrado en el recinto IFEMA de la capital española. Ante la insistencia de los periodistas sobre la novela del verano europeo, Cerezo confirmó lo que hasta entonces era un secreto a voces: la oferta del club blanco existió, fue presentada formalmente y fue rechazada.

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El Atlético de Madrid se remitió a la cláusula de rescisión del jugador, fijada en 500 millones de euros. Lo que nadie tenía previsto era que, en el fragor de la respuesta, el presidente rojiblanco se refiriera al delantero en repetidas ocasiones como “Julián López”, en lugar de Julián Álvarez.

“Julián López es un jugador del Atlético de Madrid. Y el que quiera a Julián López que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará”, afirmó Cerezo ante los micrófonos. El desliz no fue aislado: el dirigente repitió el apellido incorrecto varias veces a lo largo de sus declaraciones, mientras defendía con firmeza la postura del club frente a las pretensiones del Real Madrid.

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El jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
El Atlético de Madrid rechazó la propuesta de 150 millones de euros de Florentino Pérez y remitió a cualquier club interesado a la cláusula de rescisión del jugador (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, había prometido antes de su reelección un movimiento de peso en el mercado de transferencias. En una entrevista con el programa Horizonte, el mandamás merengue había adelantado que realizaría “una importante oferta a un club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia”. La cifra que mencionó fue 150 millones de euros, y el destinatario resultó ser el Atlético.

El club colchonero rechazó la propuesta sin abrirla a negociación y señaló que la única vía para hacerse con los servicios del delantero pasa por abonar íntegramente la cláusula de rescisión.

Cerezo lo dejó en claro ante los periodistas, aunque visiblemente agotado por la reiteración del asunto: “Queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa”, declaró.

Pese a la firmeza del mensaje, el presidente rojiblanco no pudo evitar que sus palabras quedaran eclipsadas por la confusión de apellidos. “Que ya está bien de la historia del, de Julián López. Julián López es jugador del Atlético de Madrid. ¿Está claro? Pues ya está. El día que no lo sea, ya lo sabréis”, sentenció Cerezo, según el audio de la conferencia de prensa.

Julián volvió a sumar minutos con la selección ante Argelia, tras recuperarse de un esguince en su tobillo (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Julián volvió a sumar minutos con la selección ante Argelia, tras recuperarse de un esguince en su tobillo (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Julián Álvarez, de 26 años, llegó al Atlético de Madrid en agosto de 2024 procedente del Manchester City, con contrato vigente hasta junio de 2030. En su estadía con el equipo del Cholo Simeone, el atacante acumuló 49 goles en 63 partidos.

En la actualidad, el Araña se encuentra concentrado con la selección argentina para el Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque no pudo sumar minutos en los amistosos previos a la competencia por un esguince de tobillo izquierdo que sufrió en la semifinal de la Champions League frente al Arsenal, el ex River pudo decir presente en los últimos 30 minutos de la goleada argentina ante Argelia.

Cerezo, por su parte, no dejó margen para la especulación sobre una posible salida antes del cierre del mercado: “Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que será un jugador del Atlético de Madrid”. La cláusula de 500 millones de euros permanece como el único camino habilitado por el club para cualquier interesado, sea el Real Madrid u otro club.

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