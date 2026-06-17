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La preocupación de Juana Repetto por el accidente doméstico que sufrió uno de sus hijos: “Un momento re feo”

La influencer mostró cómo la previa al debut de Argentina en el Mundial 2026 terminó en un susto para Belisario, su nene de 4 años, que requirió la intervención de un cirujano plástico

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La influencer habló del golpe que tuvo su nene de 4 años (Video: Instagram)

El accidente doméstico de Belisario, hijo de la influencer Juana Repetto, tuvo un desenlace inesperado y movilizó a toda su familia. El niño terminó con siete puntos en la boca tras un golpe, según relató su madre en redes sociales, motivando a la actriz a tomar nuevas medidas de prevención en casa.

La propia actriz describió la secuencia en su cuenta de Instagram: “Ayer pasaron cosas. Una tarde-noche complicada. Beli terminó con siete puntos en la boca“, escribió. Más tarde, reconoció el impacto emocional del episodio: “Primera vez yo debutando con suturas. Pude manejar bien la situación, pero fue todo un estrés”, admitió la influencer.

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Durante la transmisión de los preparativos para ver el primer partido de Argentina en el Mundial 2026, varios seguidores notaron que el pequeño llevaba una venda en la boca. Allí, Repetto ofreció más detalles y buscó tranquilizar a quienes la siguen: “Había gente viniendo a casa a ver el partido. Entonces hasta que llegó el cirujano plástico vinimos todos, Beli se cambió, se puso su camiseta, se pintó para ver... Toda la ilusión del partido siguió intacta”, compartió.

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La foto de Belisario, el hijo de Juana Repetto, antes de ser atendido por un médico luego de su golpe (Instagram)

El accidente de Belisario ocurrió en el contexto de los preparativos familiares para el partido inaugural de Argentina en el Mundial. La madre detalló que el niño recibió atención médica y puntos de sutura, pero pudo reponerse y continuar participando de la jornada familiar.

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Incluso la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto compartió un video mostrando cómo se encontraba su hijo. “Volvimos. Miren con quién estoy acá. ¿Estamos bien?“, le preguntó al nene de 4 años. ”Me operaron. Estoy bien", dijo, tranquilo mientras Juana le pedía que no se toque la boca y lo abrazaba. “Sos lo más valiente que yo vi en mi vida”, dijo.

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"Antes de ir a suturarnos", escribió, al retratar a su hijo en la previa del partido de Argentina en el Mundial

Más tarde, amplió sobre lo que había sucedido. “Estaba subiendo la escalera, lo más normal, se tropezó y se dio el labio contra un escalón. Encima es de madera, no es que es una escalera de mármol, de algo muy filoso, pero se abrió un montón. Se abrió bastante por afuera y por adentro. Le tuvieron que coser ambos lugares”, explicó.

“Pero está bárbaro, como lo vio en el video. Está rebien. Se la bancó como un campeón. Fue un momento re feo porque esta parte de la boca sangra mucho. Estaban subiendo la escalera con Toro. Toro, pobre, se re asustó. Yo de hecho me di cuenta de que había pasado algo grave cuando empecé a escuchar a Toro. Porque lo escuché llorar a Beli primero y dije: ‘Uy, se la dio’. Pero cuando estoy yendo empiezo a escuchar a Toro que decía: ‘No, no, no’. Ahí me di cuenta que había sangre, pero tampoco me imaginé que era para tanto”.

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”Me operaron. Estoy bien", dijo Belisario, tranquilo mientras Juana Repetto destacaba su valentía durante la intervención

A principios de mayo de este año, Juana Repetto había relatado el mal momento que vivió tras el accidente doméstico que había sufrido su hijo Belisario. La propia actriz publicó imágenes desde la guardia de una clínica, donde debió acudir de urgencia junto a sus dos hijos.

En una de las fotos, Belisario aparece con un hielo sobre la cabeza, sujetado por una bandana, mientras su madre acompaña a sus pequeños. “Cerrando el 'juernes’ en la guardia”, escribió Juana, dejando ver el impacto emocional del episodio.

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"Llegó dormido, pero estaba feliz con su make-up y su outfit", contó Juana Repetto

El accidente ocurrió cuando Belisario se golpeó con una hamaca de madera maciza, que según relató la actriz, era “muy pesada”. Tras la consulta inicial, los médicos le sugirieron realizarle una placa para descartar lesiones de gravedad. Finalmente, Juana confirmó que “por suerte todo perfecto”.

El hecho movilizó a numerosos seguidores de la influencer, quienes expresaron su preocupación a través de mensajes en redes sociales. Para brindar tranquilidad, Juana publicó un video en el que se observa la herida de su hijo y agradeció a quienes se interesaron por el estado del niño.

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