Wanda Nara celebró el egreso de su hija junto a Martín Migueles: la postal familiar que dio que hablar

Wanda Nara y Martín Migueles acompañaron el egreso de la hija mayor de la empresaria en la Grade 5 Move Up Ceremony

Wanda Nara y Martín Migueles estuvieron juntos en uno de los momentos más emotivos del año para la familia: el egreso de la hija mayor de la empresaria de quinto grado. La ceremonia, denominada Grade 5 Move Up Ceremony, reunió a toda la familia ensamblada en el salón de actos del colegio y dejó una postal que no pasó desapercibida: la pareja de Wanda acompañó a la niña en un día que su padre, Mauro Icardi, no estuvo presente, al menos en las publicaciones de redes sociales.

La foto que circuló lo dice todo. En el escenario decorado con banderas de distintos países, la menor posa en el centro con una medalla colgada al cuello y un vestido largo azul marino. A su lado, Wanda (con look deportivo, cartera Hermès y un saco camel) la abraza junto a sus hermanos Valentino, Benedicto y Constantino López, y también junto a su hermana menor. Migueles aparece en la imagen, sonriente, integrado al grupo familiar con total naturalidad.

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La ceremonia escolar reunió a la familia ensamblada de Wanda Nara y mostró a Martín Migueles integrado al grupo familiar

La historia de Instagram que publicó Benedicto desde su cuenta también sumó un detalle: etiquetó a su madre y a Migueles juntos, con un corazón rojo, mientras la niña hablaba desde el atril. En el video se ve a la niña frente al micrófono, con las banderas de fondo. El gesto de Benedicto al mencionar a la pareja de su madre en ese contexto no pasó inadvertido para los seguidores de la familia.

En la ceremonia, la hija más grande de Wanda e Icardi tomó la palabra frente a sus compañeros y sus familias. “Incluso aunque estoy muy feliz de pasar a la escuela secundaria, algunos de nosotros estamos asustados, nerviosos o emocionados”, dijo la niña en inglés durante su discurso, en el que también les agradeció a los docentes y presentó a dos alumnos de octavo grado para que hablaran sobre esa mezcla de emociones que genera el cambio de etapa.

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La menor dio un breve discurso en el escenario del colegio

La jornada también coincidió con otra celebración familiar: Benedicto López, el hijo del medio de Wanda con Maxi López, también tuvo su propio egreso. La conductora lo compartió en sus redes con una dedicatoria que resumió su estado de ánimo: “Egresado 2026. Amor de mi vida, feliz de verte con este grupo tan hermoso de amigos egresarte. Te amo”. Dos egresos en el mismo período, dos hijos cerrando etapas distintas.

El delantero del Galatasaray las retiró en la casa de Wanda Nara, se llevó a todas las mascotas de las niñas y tuvo un gesto con Martín Migueles (Video: Instagram)

La ausencia de Mauro Icardi en la ceremonia de su hija mayor tiene contexto judicial. Según la resolución del Juzgado Civil 106 que difundió la periodista Angie Balbiani, las hijas de Wanda e Icardi están con su padre desde el 6 de junio hasta el 29 de junio de 2026. El retiro se realizó el 6 de junio en la guardia del Barrio El Yacht, en Nordelta, en un encuentro que quedó registrado en video y que se desarrolló sin incidentes. Migueles estuvo presente en ese momento también: se acercó a Icardi y le estrechó la mano, en lo que fue leído como un gesto de distensión entre las partes.

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La resolución judicial estableció condiciones precisas para el período de convivencia con el padre: Icardi debe garantizar la continuidad de las terapias y actividades de las niñas, no interferir en el contacto diario con su madre y depositar una caución real de 8 millones de pesos en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Tribunales, como garantía de cumplimiento.

Que la niña haya egresado durante ese período de convivencia con su padre y que la ceremonia se haya realizado igualmente con la presencia de Wanda y Migueles da cuenta de cómo la familia organiza los momentos clave más allá de las tensiones judiciales. No trascendió si Icardi asistió por separado o si hubo algún tipo de coordinación entre las partes para la jornada escolar.

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